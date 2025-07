Más de 100 irapuatenses se gradúan como cuidadores de personas mayores y con discapacidad

Irapuato, Guanajuato.- Ahora más de 100 irapuatenses cuentan con las herramientas necesarias para cuidar de mejor manera a personas adultas mayores y con discapacidad, luego de formar parte del programa ‘DIF Cuida de Ti, Cuida de Todos’.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó el trabajo realizado por el Sistema DIF Irapuato, que se ha ocupado de atender las necesidades de las familias irapuatenses. A través de este programa, se brindaron talleres durante seis meses a mujeres y hombres para que aprendieran a cuidar de sí mismos y de sus familiares con discapacidad.

“Nuestra tarea, además de hacer nuestra labor cotidiana de mantener un municipio bonito, en desarrollo y con obras de infraestructura —todo eso es importante—, lo más importante es trabajar en el fortalecimiento de las personas, darles herramientas para salir adelante en la vida. Por eso celebro esta graduación. Se dice fácil, pero fueron seis meses, 100 horas que ustedes destinaron para aprender a cuidarse”, resaltó.

Lucía Castro Fernández, beneficiaria del programa, felicitó al Gobierno de Irapuato y al DIF Municipal por generar estos talleres, pues a sus 80 años nunca pensó que podría seguir aprendiendo para cuidar de sí misma y de los demás. Compartió que, después de perder a su esposo, conoció el Centro Gerontológico, un lugar que le ayudó a salir adelante.

“Al acudir al Gerontológico tomé terapia psicológica, donde la psicóloga Mari —muy amable— me comentó de este proyecto y me animé a tomarlo para conocer un poco más de cada tema. Ya en el curso, me abrió completamente los ojos y la mente. Al cuidar a mi esposo cometí muchos errores por falta de conocimiento, y me di cuenta de lo importante que es conocer estos temas para ayudar a nuestros familiares, amigos y personas cercanas”, mencionó.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Irapuato, informó que el programa “DIF Cuida de Ti, Cuida de Todos” ofrece talleres y herramientas en temas como: Generalidades del Envejecimiento, Conociendo la Discapacidad, Nutrición General, Rehabilitación Física, Prevención de Lesiones en la Piel, Inteligencia Emocional e Integración Familiar.

“Este taller se ha venido fortaleciendo y profesionalizando, y hoy, con mucho orgullo, podemos decir que fuimos los únicos en el estado de Guanajuato en atender este tema. Ya más municipios se han ido sumando, y nos da muchísimo gusto, porque siempre volteamos a ver a quien tiene una discapacidad, movilidad reducida o está en rehabilitación, pero no volteamos a ver a quien, con amor, se levanta todos los días para cuidar de quien lo necesita. Este taller surge de eso”, indicó.

La presidenta del Sistema DIF Irapuato dijo que estos talleres continuarán, y próximamente se sumarán temas como Lengua de Señas y Enfermería, para brindar un cuidado más completo a quien lo requiera.