Madre saca a su hijo de la cárcel… pero ¡para llevárselo a un anexo!

A través de redes sociales, un video se hizo viral luego de registrar como una preocupada madre de familia saca a su hijo de la cárcel para abrazarlo y decirle que todo estará bien, pues ahora irá a un centro de rehabilitación, noticia que para nada fue del agrado de su hijo.

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un fenómeno bastante complejo que genera consecuencias adversas en la salud personal, en la integración familiar, así como en el desarrollo y estabilidad social.

Dejar las drogas no suele ser sencillo, y es sumamente necesario el apoyo de la familia, motivo por el cual una preocupada madre de familia decidió hacer lo mejor por su hijo ante la vida loca que experimenta el muchacho.

Al darse cuenta que su madre estaba con otras personas de apariencia extraña, el muchacho problema asume el paradero de su destino y le dice preocupado a su progenitora:

“Ama no me vaya anexar… No manche… Ma”

“Busque otra solución”

“Tío chacho… Déjeme hablar con mi mamá”

“Allí le pegan a uno… ¡AMÁ, LE PEGAN A UNO AMÁ!”

A lo que el tío del muchacho, encargado de grabar el video, le responde a su sobrino: “Yo sé que no”, para posteriormente ser tomado por los sujetos que acompañaban a su madre y enfrentar lo que le deparaba el porvenir.