Lo más difícil de ser mamá fue dejar a sus hijos para ir a buscar que darles de comer

Abasolo, Guanajuato.- El trabajo fue la causa de que no fuera muy cariñosa con mis hijos, ahora le dicen sus hijos que: “es que tú nunca nos dices un abrazo”, comentó Alicia de Abasolo.

La mamá de cuatro hijos mencionó que, o les daba un abrazo o los mantenía, “pensé les doy comida o cariño, había que salir a buscar el pan cada uno de los días” aseguró Alicia, ahora ya de grandes, pues sus hijos tienen 21, 22, 25 y 27 años de edad, es el momento que ha encontrado para ahora ser más cariñosa con ellos.

“Ahorita mejor, ahorita es cuando les estoy dando mucho cariño ya de viejos, cuando pues a lo mejor ya se pasó el tiempo, pero les doy mucho cariño.”

Lo más complicado que pasó al ser la madre de cuatro hijos pequeños, fue dejarlos solos, en casa de la abuela, para irse a trabajar y así poder darles la mantención que requerían, por lo mismo, las muestras de cariño quedaron relegadas.

Alicia comentó que ha trabajado “de todo” trabajó en unas carnitas de Doña Teresa en donde se pasaba toda la jornada haciendo tortillas para los comensales de 7 de la mañana a 5 de la tarde; también laboró en un taller de ropa, y comenzaba el trabajo a las 4 de la mañana; comenzó a trabajar desde que la abasolense tenía 15 años en varios talleres de costura, en donde se fabricaban pantalones y demás prendas.

“Ya llegaba a casa hasta las 7 de la noche porque todavía nos tocaba limpiar pisos y todo en el restaurante; en los talleres de ropa de los más viejitos de aquí, yo fui de las primeras que empezamos a aprender a cocer”.

Los hijos de Alicia ahora ya están casados, sin embargo, ella espera recibir un regalo muy especial este 10 de mayo, el cual sería que uno de sus hijos que tienen ya mucho tiempo sin ir a verla fuera a visitarla y comiera con ella ese día.

“Con un abrazo que me regalara el que ya tiene tres años que no me ha dado, con ese abrazo”, ese sería el mejor regalo mencionó la madre abasolense.

La razón por la cual no ha visto a su hijo, dijo Licha que es porque él se ha casado, y pues hay que resignarse, además añadió Alicia que, los hijos no son de ella, y en un ratito se van con las mujeres, pues hay que dejarlos con a ellas, pero él no regresa a darle un abrazo, y recalcó “ya va para tres años”.

Alicia actualmente ya vive sola y todos los sábados vende cena, hace gorditas, quesadillas, enchiladas y es así como se mantiene, en la calle Primavera número 600, ahí por el parquecito. “Doña Licha la mano sabrosa” es como la reconocen sus clientes.

Para terminar la madre abasolense comentó que sus hijos es lo más bonito que tuvo en la vida y mandó una felicitación a las mamás en especial a aquellas que no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos, pues merecen doble respeto. Se lo merecen de todo corazón.