Llevan Paquete tecnológico a productores del campo en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- A través del programa Paquete Tecnológico, miles de productores del campo fueron beneficiados con la entrega de fertilizantes de calidad, con el objetivo de fortalecer sus tierras y mejorar la producción agrícola.

La presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, informó que se entregarán un total de 10 mil 752 bultos de fertilizante de 50 kilogramos, distribuidos en distintos puntos del municipio para atender a diversas localidades rurales.

“Estamos contentos porque arrancamos la entrega de este apoyo para productores del campo, específicamente para productores de temporal. Estaremos toda esta semana realizando las entregas en distintos puntos de las zonas rurales de nuestra ciudad. Este apoyo es para ellos, para que puedan tener una mejor siembra”, expresó.

José Hernández González, habitante de la comunidad de San Agustín de los Tordos, destacó que este apoyo es de gran ayuda para quienes trabajan el campo, pues les permite ahorrar y mejorar sus tierras. Señaló que productores de todos los ejidos de la zona resultaron beneficiados.

“De todos los ejidos aledaños vino la gente. Yo creo que sí es muy beneficioso, porque ahorita el campo está descuidado, pero con estos apoyos ya tenemos más oportunidad de seguir trabajando”, apuntó.

Durante esta semana, las entregas continuarán en las comunidades de San Agustín de los Tordos, Aldama, San Nicolás de Temascatío, Carrizal Grande, La Soledad y Cuchicuato.

El director de Desarrollo Rural, Jorge Lizama Ibarra, explicó que se están entregando seis bultos de fertilizante por hectárea, beneficiando a más de mil 100 productores del municipio.