Libro “La Panadería”, nuevo referente de identidad leonesa

León, Guanajuato.- Como un referente a una de las formas de identidad leonesa, fue presentado el libro “La panadería”, escrito por el director del Archivo Histórico Municipal de León (AHML), Rodolfo Herrera.

El acto fue moderado por Héctor Hesiquio Rodríguez Martínez, Coordinador de Investigaciones y Publicaciones del AHML quien con claridad condujo la presentación al resaltar el contexto y objetivos de esta edición

Participó también Claudia Valencia Vergara, quien abordó la importancia de la panadería como un elemento de cohesión social y símbolo de identidad comunitaria. Fernando Zamora Colmenero resaltó el valor histórico de documentar y preservar estas prácticas al reconocer a los panaderos como parte esencial de la memoria de nuestra ciudad. La historiadora Juana Edith Becerra Manríquez destacó el oficio panadero como una tradición viva heredada de generación en generación en los barrios leoneses.

Estuvieron también Mario Vázquez Cantú, Director General de Archivos; la C.P. Claudia Isela Sánchez Alcaraz, Directora de Archivo de Trámite; el Cronista de León C. Luis Alegre Vega; el Secretario de Economía del Municipio Lic. Juan Pablo Becerra Alcacio y el Director General del Patronato de la Feria de León Lic. Alonso Limón Rode, cuya presencia dio mayor realce a esta jornada.

La actividad concluyó con la degustación de las delicias de panaderías tradicionales como “La Perla”, “Santo Deleite”, “La Canasta” y El “Túnel”, guardianas de un oficio que ha alimentado y unido a las familias leonesas por generaciones.

El libro ya está disponible en el Archivo Histórico Municipal de León, Justo Sierra #216 Zona Centro. De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. Solicita tu ejemplar totalmente gratuito.