Liberan sana y salva a víctima de secuestro en Salamanca; capturan a responsables

Vinculan a proceso a Daniel “N” y Mario Alberto “N” por secuestro agravado

Salamanca, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado informa que, gracias a una labor coordinada, estratégica y sustentada en el uso de tecnología avanzada, herramientas de investigación especializadas y el compromiso de nuestros agentes de Investigación Criminal, se logró la liberación con vida y en buen estado de salud de una persona que había sido privada de su libertad.

Los hechos se originaron el 10 de agosto de 2025, cuando DANIEL “N” y MARIO ALBERTO “N” privaron de la libertad a la víctima, realizando exigencias económicas a sus familiares para obtener su liberación.

Tras la activación inmediata de los protocolos de búsqueda y localización, y mediante una investigación exhaustiva apoyada por herramientas de análisis criminal, seguimiento electrónico, inteligencia operativa y trabajo de campo, fue posible ubicar el inmueble en el que mantenían en cautiverio a la víctima, en el municipio de Salamanca.

El día 13 de agosto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal desplegaron un operativo exitoso, logrando la liberación de la víctima sana y salva, así como el aseguramiento del inmueble utilizado para su retención ilegal y el vehículo de motor en el cual lo privaron de la libertad. Posteriormente los presuntos responsables fueron vinculados a proceso penal por el delito de secuestro agravado.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la justicia y la seguridad de la ciudadanía, y reconoce el esfuerzo profesional de los elementos de investigación cuya labor fue fundamental para este exitoso resultado.

