Las aguas del Río Guanajuato se tornan color rojo

Irapuato, Guanajuato.- Hace unos días, la dirección de Protección Civil recibió un reporte de un vecino del Fraccionamiento Colón del municipio de Irapuato, haciendo mención que el Río Guanajuato mostraba sus aguas color rojo y estaban alertando a las autoridades de que pudiera ser un cuerpo.

A lo que elementos de Protección Civil fueron a tomar una prueba del agua del Río Guanajuato, ya que podría tratarse de un cuerpo, un animal o combustible.

El Coordinador Operativo, Cristian Giovanni Guardado, comentó que efectivamente se recibió un reporte a lo que se realizó un recorrido de la zona.

“Se pensaba que podría ser un cuerpo, algún animal o en otro caso, combustible, pero no fue ninguna de esas 3 opciones, en el laboratorio no tenemos donde analizar el agua, pero se veía que era algún tipo de colorante, ya que no se percibía ningún olor, ni a combustible ni a sangre”, mencionó Cristian.

El Río Guanajuato, volvió a su tono y las autoridades de Protección Civil, mencionan que el color rojizo no tenía que ver con nada toxico.