Lanzan anillo inteligente para ser “una extensión más del cerebro”

Estados Unidos.- La marca de relojes inteligentes o ‘smartwatch’, Pebble anunció la creación de un anillo que busca ser “una extensión más del cerebro”. El nuevo Pebble Index 01 es un anillo con función de bloc de notas que convierte el audio en texto y lo envía vía Bluetooth al celular, con batería capaz de durar por años y con resistencia al agua, por lo que no es necesario quitárselo.

Detalles del Pebble Index 01

Siempre contigo (nunca es necesario quitártelo)

La batería dura años (no necesita cargarse)

Aplicación de código abierto

Modelos de IA locales (no se necesita conexión a Internet)

Personalizar con acciones y MCP

El precio por ahora se encuentra en 75 dólares para preventa, aproximadamente mil 350 pesos mexicanos, sin embargo, a partir de marzo de 2026 subirá a 99 dólares, lo que equivaldría a alrededor de mil 784 pesos. Esta en la primera etapa de una serie de productos que funcionarán como “extensiones” del smartwatch.

El fundador de la compañía, Eric Migicovsky dio a conocer que era un modelo eficiente y agregó su experiencia: “lo uso muchas veces durante el día para anotar recordatorios, tareas pendientes, recomendaciones de libros, etc. mientras tengo las manos ocupadas”. Cabe señalar que la marca fue pionera de este tipo de relojes, ya que fueron los primeros en mostrar notificaciones de teléfonos de Android y iOS.