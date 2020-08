LadyComedia hace broma a su trabajadora y le llueven críticas en las redes

Una nueva polémica ha surgido en redes sociales. En esta ocasión, una mujer intentó hacer una broma a su trabajadora doméstica; sin embargo, algunos usuarios han reprochado la acción y las críticas le han llovido por “montones”.

El video fue creado por una usuaria de TikTok, según ella, para hacerle una broma a su trabajadora doméstica de nombre Silvia.

¿De qué se trataba la broma?

El propósito de la broma era de confundir a la trabajadora con una compra, esto luego de que la mujer le hiciera pensar que le “encargó cinco quesos panela”, cuando en realidad tenía que adquirir solo uno.

Se acaba de bajar la mujer que trabaja conmigo a comprar queso panela, siempre venimos por un queso panela, pero esta vez le voy a decir que por qué no compró cinco, a ver cuál es su reacción”.

Momentos más tarde, cuando Silvia sale del establecimiento e ingresa al automóvil comienza la broma.

“Oye Silvia ¿compraste los cinco quesos panela que te encargué?“, a lo que la trabajadora sorprendida responde: “No, nomás compré uno”.

Posteriormente y cambiando de tono, la mujer recrimina esta compra y continúa diciendo:

“¿Por qué uno si te encargué cinco?”, Silvia con un rostro de confusión alega:

“¿Cinco? Si nunca me encarga usted cinco“.

La mujer vuelve a insistir en la compra de cinco quesos e incluso le advierte que se molestará, a lo que la empleada agrega:

“Pues no la escuché, nomás compré uno. Igual y no me alcanzó“.

Finalmente, la mujer le revela que se trata de una broma y le confiesa que la quiere, al mismo tiempo Silvia muestra un rostro de alivio y comienza a reírse.

Ante esta publicación, usuarios en redes sociales han recriminado esta acción, tanto que se ha vuelto viral y han nombrado a la mujer como #LadyComedia.