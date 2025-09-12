La Trinca con la consigna de arrebatarle lo invicto a Tepatitlán

Irapuato, Guanajuato.- El Club Irapuato con la consigna de quitarle lo invicto al sub líder de la competición, el Tepatitlán F.C, este domingo en punto de las 6 de la tarde en el Sergio León Chávez.

Aunque ambos equipos tienen en esta temporada tres victorias y solo hay dos puntos de diferencia entre el segundo lugar ostentado por los Alteños y el quinto puesto propiedad de la Trinca fresera, los visitantes se enfrentarán a una de las aduanas más complicadas de la Liga de Expansión, el estadio Sergio León Chávez.

El potencial ofensivo de ambas escuadras es muy similar pues hasta hoy, los tapatíos han anotado en 12 ocasiones, mientras que los freseros han concretado 11 goles, sin embargo, la diferencia radica en la parte baja de los equipos, mientras que los Alteños solo han permitido 4 goles, la trinca fresera ha sido vencida en 10 oportunidades.

Por tal motivo, el entrenador fresero Daniel “Borita” Alcantar requerirá de hacer ajustes en la zona baja, cabe señalar que el equipo Irapuatense, en el partido anterior ante Dorados de Mazatlán, mostró una defensa sólida que no permitió que la cabaña azulgrana fuera abatida.

Por tanto, el encuentro del próximo domingo será vital para las aspiraciones freseras de mantenerse en puestos de calificación y de demostrar que la defensiva fresera esta en vías de consolidación, además dejar en claro que la casa fresera será un recinto donde los equipos visitantes batallarán para arrancarle un punto a la Trinca.