Julio Urías fue detenido por “delitos graves de violencia doméstica”, reportan en Estados Unidos

El beisbolista mexicano de Los Dodgers Julio Urías fue detenido por “delitos graves de violencia doméstica”, reportó el periodista de ESPN Jeff Passan.

De acuerdo a la información dada a conocer por Passan, el culichi fue arrestado la noche del domingo 3 de septiembre.

“El abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, fue arrestado y acusado de delitos graves de violencia doméstica anoche, le dijo a ESPN un oficial de LAPD”, dice la publicación en X (antes Twitter).

Los Angeles Dodgers starter Julio Urías was arrested and charged with felony domestic violence charges late last night, an officer with the LAPD tells ESPN.

Urias, 27, was booked late Sunday and released early this morning on $50,000 bond.

— Jeff Passan (@JeffPassan) September 4, 2023