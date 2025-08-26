Julio César Jr.: libertad condicional pese a vinculación al narcotráfico

México.- Tráfico de armas y delincuencia organizada fueron los delitos por los que el boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso. El juez federal Enrique Hernández Miranda le otorgó libertad condicional mientras concluyen las investigaciones complementarias, pero ésta no puede aplicarse cuando se trata de delitos graves como el crimen organizado.

Según la evidencia presentada por la Fiscalía de la República, había denuncias desde 2019 tanto en México como en Estados Unidos y menciones directas a Julio César Jr. en las que se relaciona con El Nini, uno de los principales sicarios del Cártel de Sinaloa. En adición, se presentó un informe de la DEA (Administración para el Control de Drogas).

Pese a la evidencia, el abogado del imputado argumentó que no representaban pruebas suficientes para incriminarlo, y aunque el juez declaró su vinculación a proceso, también recalcó que la Fiscalía no dio fundamentos para mantenerlo en prisión preventiva.

De acuerdo con el código penal, al evaluarse el riesgo de que el acusado pueda fugarse o causar daños, es posible determinar medidas cautelares que no priven de la libertad a la persona. Aunque para el caso de delitos de mayor peso, como homicidio, crimen organizado o secuestro, debe establecerse prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, el boxeador ya se encuentra lejos de la cárcel de máxima seguridad en la que estaba resguardado. Al parecer, quien más satisfecho está con la resolución es su padre, Julio César Chávez.