“Juegan a ser asesinos”: viralizan homicidio cometido por adolescentes

Nuevo León.- Una cámara de seguridad captó el momento en que una adolescente disparó contra dos mecánicos mientras otro grababa, uno de ellos murió. Los hechos ocurrieron en la colonia Los Vergeles, del municipio de Escobedo en Nuevo León. La situación fue calificada en redes sociales como una realidad en la que “los niños juegan a ser asesinos”, como parte de un sueño vendido por el crimen: ser sicarios.

Los menores llegaron al negocio para presuntamente acabar con la vida de dos hombres que se encontraban arreglando una motocicleta. Al acercarse, la joven disparó a su primera víctima, la segunda persona alcanzó a escapar mientras era perseguido por ella y por otro menor que documentaba con su celular.

Con cuatro balazos, el hombre identificado como Francisco de 50 años falleció en el lugar y los menores huyeron luego de no conseguir acabar con las dos vidas.

Hasta el momento, se desconoce el paradero e identidad de los agresores, además tampoco se tiene información sobre si el ataque estaba planeado para los mecánicos. La Fiscalía del Estado ya se encuentra investigando para descartar especulaciones.

Las autoridades creen que la joven podría estar ligada a un grupo delictivo. La evidencia en video muestra la falta de práctica de ambos, se espera que sean encontrados pronto.