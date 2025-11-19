JAPAMA inaugura nueva área de atención en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo (JAPAMA) inauguró una nueva zona de atención al público en sus oficinas ubicadas en Morelos Sur No. 211 A, en la zona centro. Este espacio fue renovado y diseñado para ofrecer un servicio más ágil, cómodo y cercano a las y los usuarios.

La mejora tiene como propósito optimizar los procesos de atención, facilitar la realización de trámites y fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía, mediante instalaciones dignas y funcionales que respondan a las necesidades del servicio.

Estas acciones reflejan el compromiso institucional de JAPAMA por modernizar su infraestructura y brindar una atención de calidad, promoviendo un servicio responsable, eficiente y orientado al bienestar de la población.