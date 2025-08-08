Irapuato: julio tiene cifra más alta de víctimas de homicidio desde 2018

Irapuato, Guanajuato.- En el mes de julio del 2025 se registró la cifra más alta de homicidios dolosos en Irapuato desde 2018, con 42 víctimas, incluido un menor de edad, así lo informó Irapuato ¿Cómo vamos? Observatorio Ciudadano. El número supera también a todos los meses pasados del presente año.

Respecto a julio del año anterior, los homicidios dolosos aumentaron un 17 por ciento, al tiempo en que los eventos disminuyeron un 75 por ciento; de 33 sucesos en 2024 a 9 en 2025. En 2024, 36 personas perdieron la vida y este año, se registraron 42.

De estas muertes, se tiene conocimiento de que una de ellas pertenece a un menor de edad de entre 11 y 17 años. Lo que sugiere que la inseguridad y la violencia cada vez va en aumento, alcanzando a un sector de la población denominado como vulnerable.

32 de las víctimas son las halladas en la fosa clandestina ubicada en La Calera, que fue descubierta el 30 de julio. Sin embargo, las colonias 12 de Diciembre y Morelos fueron, después de La Calera, los lugares donde 4 personas fueron ultimadas, constituyendo un aproximado del 9.5 por ciento de occisos. La Ganadera, Francisco de la Charca, El Cantador, Tomelopitos, Josefa Ortíz de Domínguez y Santa Elena de la Cruz le siguen, cada una con una víctima registrada.

La mayoría de las muertes estuvieron ligadas al crimen organizado, siendo un 11 por ciento atañidas a otras causas. Derivado de ello, se registró que más de la mitad se cometieron con un arma como pistola, rifle, ametralladora o alguna similar.

Guanajuato, primer lugar en homicidios en 2024

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) catalogó al estado de Guanajuato como el número uno en defunciones por homicidio, con un total de 4 mil 15 muertes en 2024. De acuerdo con la información estádística, por cada 100 mil habitantes, el estado tuvo 63.4 homicidios.

Las formas principales en las que se provocaron los asesinatos a nivel nacional fueron los disparos, con un 71.8 por ciento, un 9.8 por ciento con lesiones con objetos punzocortantes, ahorcamiento y ahorcamiento, estrangulación y sofocación en un 6.6 por ciento.

Asimismo, la edad promedio tanto en hombres como mujeres fue de entre 25 a 34 años.