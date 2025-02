Investigación de UG llega a la portada de revista internacional

Guanajuato, Gto.- El artículo “Implementación de un prototipo de ortesis activa de tobillo-pie con un actuador impulsado por leva”, cuyo primer autor es Carlos Armando Lara Velázquez, estudiante del Doctorado en Ingeniería Eléctrica del Campus Irapuato–Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG), fue seleccionado por los editores para ser la portada del número de febrero 2025 de la revista Actuators, que es parte del prestigioso índice Journal Citation Report (JCR) de revistas científicas.

Esta revista cuenta con un factor de impacto de 2.2 y se ubica en el cuartil Q2, dentro de las categorías de Ingeniería Mecánica e Instrumentos/Instrumentación. Además del riguroso proceso de selección por pares que deben superar los artículos que aparecen en la revista Actuators, el artículo de portada es seleccionado entre decenas de contribuciones.

En el artículo “Implementation of an Active Ankle-Foot Orthosis Prototype with a Cam-Driven Actuator”, el grupo de trabajo presenta un prototipo de órtesis mecatrónica para pie y tobillo, diseñado para asistir en la dorsiflexión a pacientes con alguna patología de las conocidas generalmente como “pie caído”. El artículo detalla los resultados en banco de pruebas de tareas de seguimiento de trayectorias del tobillo, en preparación a utilizar al dispositivo en humanos.

Este trabajo es un esfuerzo multidisciplinario donde se coordinaron el Laboratorio de Visión, Robótica e Inteligencia Artificial, el cuerpo académico UGTO-CA-210 Diseño e Integración de Sistemas Mecatrónicos y la Torre VIDA UG del Campus León, vinculándose con el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. La investigación recibió financiamiento del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato (IDEA GTO).

Los coautores de Carlos Lara son el Dr. Juan Pablo Ignacio Ramírez Paredes, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica del Camus Irapuato–Salamanca y asesor del estudiante; por parte del Departamento de Ingeniería Mecánica, los profesores Israel Martínez Ramírez, Felipe Torres del Carmen y Diego Núñez Altamirano; mientras que del Campus León, colaboró la Dra. Beatriz Verónica González Sandoval del Departamento de Medicina y Nutrición, y también participó el estudiante de Maestría en Ingeniería Eléctrica, Jeymar Barón Casique.

