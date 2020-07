Informan sobre obras de rehabilitación a comerciantes del centro de la ciudad

Por Ariadna Hernández

Irapuato, Guanajuato.- Dan a conocer a comerciantes del centro de la ciudad los trabajos próximos a realizar en las calles Juárez y Ramón Barreto de Tábora para integrarlas a la imagen urbana.

De acuerdo con el Director de Obras Públicas Jonathan Muñoz, estas calles se modificarán en cuanto a sus fachadas, pavimento, banquetas y rehabilitación de drenaje, todo esto en beneficio de los comerciantes y transeúntes al lugar.

Abel Pérez comerciante del centro en Irapuato comentó que ahora sí les ha llovido sobre mojado pues no les ha ido nada bien con respecto a la pandemia y el centro se encuentra acordonado motivo por el que la gente casi no los visita y en consecuencia no hay ventas, aunado a las próximas obras a rehabilitarse, algunos comercios tendrán que esperar a que todo esto avance para poder verse beneficiados, pues estas obras serían otro factor de bajas ventas.