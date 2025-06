IMSS realiza 211 cirugías de catarata, en León

León, Guanajuato. En la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León, se llevó a cabo la 5ª Jornada de Cirugía de Catarata en lo que va del año, en beneficio de la población derechohabiente, en la cual se realizaron 211 cirugías para devolver la vista a las y los pacientes.

“El Instituto realiza estas jornadas con el objetivo de incidir en el mejoramiento de la salud visual de la población derechohabiente, por ello se trabaja en diferentes hospitales para abarcar pacientes de diversos municipios. En lo que va de 2025 se han llevado a cabo 731 cirugías a través de esta jornada”, comentó el doctor Marco Antonio Chimal Flores, jefe de Prestaciones Médicas del Instituto en el Estado.

Además de la UMAA No. 55, estas jornadas también se han trabajado en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 en Irapuato, No. 3 en Salamanca, No. 4 en Celaya y No. 21 en León, en lo que va del presente año.