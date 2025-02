Impulsa Morena amparos para que el Congreso y el Gobierno estatal garanticen la pensión para personas con discapacidad

Guanajuato, Gto.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato, se realizó una rueda de prensa en la que Morena anunció la promoción de dos amparos que buscan garantizar la pensión para personas con discapacidad menores de 65 años en la entidad. Estos amparos fueron interpuestos debido a la omisión del Congreso del Estado y del Gobierno estatal para incluir los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos 2025, incumpliendo un mandato constitucional. Morena acompaña y respalda estas acciones legales para exigir que el derecho de las personas con discapacidad sea respetado y garantizado en Guanajuato.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, David Martínez Mendizábal, resaltó que la garantía de los derechos humanos es una prioridad para Morena, especialmente para los sectores más vulnerables. “No se trata de pedir nada extra, se trata de hacer cumplir la ley. Las personas con discapacidad tienen derecho a esta pensión y el gobierno estatal debe asumir su responsabilidad”, enfatizó.

Señaló que la negativa del gobierno estatal de adherirse al programa de pensión federal es una muestra de abandono e indolencia. “El Estado tiene recursos, pero prefiere destinarlos a otros rubros que no benefician a los sectores más desprotegidos”, agregó.

El diputado Ernesto Millán recordó que desde la legislatura pasada, Morena ha insistido en que las personas con discapacidad menores de 65 años sean beneficiarias de la pensión conjunta entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Sin embargo, en Guanajuato, el gobierno estatal ha ignorado esta obligación. “Hemos hablado con un gobierno sordo. No hemos encontrado ni siquiera una respuesta para adherirse a este programa federal que ya está plasmado en la Constitución.”

Dijo que la negativa del Congreso estatal de asignar recursos para este derecho es una decisión política que afecta directamente a miles de personas. Además, criticó que mientras otros estados gobernados por Morena han cumplido con esta obligación, Guanajuato continúa sin garantizar este derecho.

Miriam Reyes Carmona explicó que los amparos fueron promovidos debido a la omisión legislativa del Congreso y el gobierno estatal. Explicó que en diciembre presentó una propuesta para reorientar 127 millones de pesos del presupuesto con el fin de garantizar progresivamente esta pensión, pero la mayoría del Congreso rechazó la iniciativa sin justificación clara.

Informó que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Guanajuato admitió uno de los amparos dentro del expediente 204/2025, requiriendo al Congreso del Estado y a la Gobernadora que rindan un informe justificado en un plazo de 15 días. Además, se ha programado la audiencia constitucional para el 11 de marzo de 2025.

Hades Aguilar criticó que la falta de apoyo a las personas con discapacidad no es un problema nuevo en Guanajuato, sino que viene arrastrándose desde administraciones anteriores: “Diego Sinhue firmó un convenio con la Federación para adherirse al programa de pensiones, pero nunca destinó un solo peso.

El celayense Antonio Chaurand expuso la contradicción del PAN en torno a la pensión para personas con discapacidad. Explicó que en el Congreso federal la reforma constitucional fue aprobada con 408 votos a favor y 65 en contra, todos ellos del PAN: “A nivel estatal, los diputados del PAN votaron a favor, pero en la práctica no destinaron los recursos necesarios. No tiene sentido aprobar una reforma si presupuestalmente no se respalda. Esto es una simulación y Morena no va a dejar de insistir hasta que se haga justicia”, sentenció.

Miguel Ángel Morales, otro de los promoventes del amparo, denunció que la administración estatal ha abandonado a las personas con discapacidad y ha recortado los recursos destinados a sus programas de apoyo: “Desde el gobierno de Diego Sinhue se firmó un convenio con la Federación para la pensión de las personas con discapacidad, pero nunca destinaron los recursos comprometidos. Ahora, en este gobierno, ocurre lo mismo”.

Javier: Un testimonio de abandono e indiferencia

Javier, uno de los ciudadanos que promovieron los amparos, compartió su testimonio sobre la falta de apoyo del gobierno estatal. Explicó que acudió a solicitar ayuda, pero solo le ofrecieron una despensa con tres paquetes de pasta y un kilo de arroz: “Les pregunté si eso era todo, porque los demás días también tengo que comer, y solo me dijeron que volviera después, pero nunca hubo más.”

Javier igualmente narró que solicitó una silla de ruedas hace siete años y nunca recibió una respuesta: “Voy a pedir ayuda y me dicen que regrese mañana. Siempre es lo mismo. Mañana, después, nunca”, lamentó. Su testimonio evidencia la falta de atención del gobierno estatal y la situación de vulnerabilidad en la que viven miles de personas con discapacidad en Guanajuato.

Explicó que no solo se han negado a incluir la pensión en el presupuesto, sino que además han reducido drásticamente el financiamiento a programas esenciales: “El fortalecimiento de unidades de rehabilitación tuvo un recorte del 68%, y el programa de entrega de prótesis a bajo costo se redujo un 60%. Mientras tanto, el gobierno estatal destinó 800 millones de pesos a comunicación social. Dinero hay, lo que falta es voluntad política”, afirmó.

El Grupo Parlamentario de Morena reafirmó su compromiso de continuar promoviendo iniciativas, exhortos y reformas necesarias para garantizar la pensión de las personas con discapacidad en Guanajuato, exigiendo que el gobierno estatal cumpla con su responsabilidad. En la rueda de prensa se enfatizó la importancia de atender la demanda ciudadana, garantizar los derechos de los sectores más vulnerables y evidenciar la falta de acción del gobierno estatal en el cumplimiento de sus obligaciones. Morena continuará impulsando todas las acciones necesarias hasta lograr que la justicia social sea una realidad para las personas con discapacidad en Guanajuato.

Relacionado