Impulsa el Gobierno Municipal la construcción de camino y acceso en San Nicolás de Ayala (San Lorenzo)

Redacción Notus19 agosto, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura y la calidad de vida de sus habitantes, el presidente municipal Job Gallardo encabezó los trabajos de construcción del camino y acceso principal en la comunidad de San Nicolás de Ayala (San Lorenzo).

Durante su visita, el alcalde destacó el compromiso de su administración por apoyar a esta comunidad, que durante años había quedado olvidada por anteriores gobiernos. “Estamos cumpliendo con nuestra palabra de llevar desarrollo y bienestar a todos los rincones de Abasolo, especialmente a quienes más lo necesitan”, expresó.

La obra permitirá mejorar la conectividad y la seguridad de los vecinos, facilitando el transporte y acceso a servicios básicos, consolidando así el compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo integral de las comunidades.

