Arranca el programa estatal de entrega de útiles escolares en Abasolo

Redacción Notus19 agosto, 2025

Abasolo, Guanajuato.- En coordinación con el Gobierno de la Gente, el presidente municipal Job Gallardo, junto con el Secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, dieron inicio al programa estatal de entrega de útiles escolares correspondiente a este año.

Este programa beneficiará a casi 10 mil niños abasolenses, pertenecientes a todas las primarias públicas del municipio, garantizando que los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para un inicio de ciclo escolar exitoso.

El presidente municipal, Job Gallardo, destacó la importancia de impulsar la educación y apoyar a las familias del municipio: “Invertir en la educación de nuestros niños es construir un futuro sólido para Abasolo”, señaló.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de la mano con los programas estatales para garantizar que todos los niños tengan acceso a herramientas educativas de calidad.

