IEEG sanciona a diputada de Morena Maribel Aguilar, por informe fuera de plazo

Guanajuato, Gto.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en sesión extraordinaria, aprobó la resolución del procedimiento sancionador ordinario 11/2025-PSO-CG.

El procedimiento derivó de la denuncia presentada por el ciudadano José Israel Martínez Vidal, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General, en contra de Maribel Aguilar González, diputada local en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato y partido político morena.

Los hechos expuestos en la denuncia consistieron en la colocación y permanencia fuera del término legal, de contenido relacionado con el primer informe de labores de la servidora pública en mención, en una barda localizada en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

A decir de la persona denunciante, ello derivaría en la vulneración a las reglas de difusión de los informes de labores fuera del plazo establecido en la legislación electoral, así como a la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña.

Por otra parte, de lo señalado en la denuncia, se desprende la posible conducta omisiva del partido político morena, relativa al incumplimiento a su deber de cuidado, respecto de la conducta atribuida a la diputada local Maribel Aguilar González, en relación con la infracción de actos anticipados de campaña.

Al dar resolución al procedimiento se declaró la existencia de la infracción consistente en la vulneración a las reglas de difusión de los informes de labores, fuera del plazo establecido en la legislación electoral de contenido relación con el primer informe de labores de la diputada local Maribel Aguilar González, por lo que se dará vista al Congreso del Estado de Guanajuato para que actúe con base en sus facultades legales.

Por otro lado, respecto de las demás conductas denunciadas, se declaró la inexistencia por no actualizarse los elementos de la infracción a la normatividad electoral.