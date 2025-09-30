IEEG designa titulares en áreas técnicas y administrativas durante sesión extraordinaria

Guanajuato, Gto.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en sesión extraordinaria, aprobó la designación de las personas titulares de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, Dirección de Organización Electoral, Coordinación de Planeación Institucional, Unidad Técnica de Vinculación, y de la Coordinación Editorial.

Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Se designó como titular a Ma. Goreti Rocha Aguilar quien cuenta con título profesional de la Licenciatura en Derecho, además de dos maestrías, una en Fiscal y otra en Justicia Constitucional, por la Universidad de Guanajuato; así mismo cuenta con una especialidad en Justicia Penal para Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial.

De igual manera, ha realizado más de 50 cursos, talleres, seminarios y diplomados en diversos temas jurídicos y cuenta con una amplia experiencia profesional y laboral.

Dirección de Organización Electoral

Se designó como titular a Ignacio Duarte Escalera quien cuenta con título profesional de la Licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Guanajuato, además de una maestría en Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.

Ha cursado diversos diplomados, cursos y talleres y cuenta con una amplia experiencia profesional y laboral.

Coordinación de Planeación

Se designó como titular a Antonio Pérez Cardozo quien cuenta con título profesional de la Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad De La Salle Bajío; así mismo cuenta con una especialidad en Desarrollo de Capital Humano por la Universidad De La Salle Bajío; y diversos diplomados, cursos y talleres.

Cuenta además con una amplia experiencia profesional y laboral.

Unidad Técnica de Vinculación adscrita la Secretaría Ejecutiva

Se designó a Marisol Arriaga Cano quien cuenta con título profesional de la Licenciatura en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato; además de diversos diplomados, cursos y talleres y una amplia experiencia profesional y laboral.

Coordinación Editorial

Se designó a Diana Alejandra Espinoza Elías quien cuenta con título profesional de la Licenciatura en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato, además de una maestría en Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y diversos diplomados, cursos y talleres; así mismo cuenta con una amplia experiencia profesional y laboral.

Del análisis realizado en el caso de todas las personas mencionadas, se concluye que cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, lo que otorga elementos suficientes para determinar que en el ejercicio de su cargo se apegarán a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, que rigen la función electoral.

Se admite recurso de revocación

En otro punto del orden del día, el Consejo General aprobó la admisión y en consecuencia se dará resolución al recurso de revocación presentado por el partido político morena en contra de la resolución del procedimiento sancionador ordinario 04/2025-PSO-CG.

A través de dicha resolución se determinó la inexistencia de las infracciones a la normativa electoral atribuidas a Moisés Delgado Pérez, regidor del ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato por la presunta difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso de recursos públicos.

Toda vez que el recurso de revocación interpuesto cumple con los requisitos legales de procedencia, se determinó su admisión y se dará resolución dentro de los cinco días siguientes.

Se realiza sesión ordinaria

En sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, se aprobó el informe de las actividades realizadas para el otorgamiento de los incentivos, correspondientes al ejercicio 2024, a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Se presentan informes mensuales

En diversos puntos del orden del día se presentaron diversos informes: