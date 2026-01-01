IECA acerca la capacitación al lugar de trabajo en Irapuato

La capacitación “in situ”, consiste en impartir cursos y entrenamientos directamente en las instalaciones de empresas, instituciones o espacios comunitarios

Redacción Notus1 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Con el propósito de impulsar la profesionalización y la competitividad del talento guanajuatense, el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) promueve la modalidad capacitación in situ, una estrategia educativa que consiste en impartir cursos y entrenamientos directamente en las instalaciones de empresas, instituciones o espacios comunitarios, adaptando contenidos, tiempos y métodos a las condiciones reales del entorno laboral o social.

La capacitación in situ se planifica a partir de un diagnóstico previo con la organización solicitante (empresa, escuela, ayuntamiento o grupo social), para diseñar contenidos y metodologías prácticas. Los instructores del IECA llevan el equipo y materiales necesarios, aplican actividades prácticas en el mismo puesto o área de trabajo y evalúan competencias en contexto, lo que favorece la transferencia inmediata de lo aprendido al puesto real. Esta operación está descrita en el modelo de capacitación y en la oferta de modalidades del IECA.

Ventajas para las y los capacitados

  • Aplicación inmediata: al aprender en el entorno real de trabajo, las habilidades se adoptan y consolidan con mayor rapidez.
  • Relevancia y pertinencia: los contenidos se ajustan a las necesidades productivas y tecnológicas del puesto o la comunidad.
  • Acceso y cobertura: la modalidad reduce barreras de traslado y tiempo, ampliando oportunidades para personas en zonas rurales o con responsabilidades familiares.
  • Validez oficial: al concluir, las y los participantes obtienen constancias avaladas por el IECA y la Secretaría de Educación, lo que valida sus competencias ante empleadores e instituciones.

Beneficios concretos por sector

  • Sector social: las personas de comunidades y grupos vulnerables acceden a formación práctica para emprendimiento, autoempleo y proyectos comunitarios, con constancias que facilitan programas de apoyo y financiamiento.
  • Sector educativo: docentes y estudiantes reciben formación contextualizada que fortalece la oferta formativa y abre vías para la certificación técnica en competencias complementarias.
  • Sector gubernamental: servidores públicos se profesionalizan en funciones específicas (gestión, atención ciudadana, seguridad), mejorando la calidad del servicio y la eficiencia administrativa.
  • Sector empresarial: trabajadoras y trabajadores adquieren habilidades alineadas a procesos productivos reales, elevando la productividad, estandarizando prácticas y facilitando la vinculación empresa-empleado con constancias oficiales.

La capacitación in situ responde a principios del Gobierno de la Gente, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, al priorizar a las personas, garantizar inclusión y cercanía, promover la transparencia en la certificación y orientar la formación a resultados medibles que benefician directamente a la comunidad y al desarrollo económico del estado.

Esta forma de trabajo refleja el compromiso del IECA de acercar oportunidades reales de mejoramiento a las y los guanajuatenses.

EL DATO

Al corte de noviembre de 2025 se han atendido a 68 mil 866 personas en el estado de Guanajuato, se espera cerrar el año con más de 70 mil personas a

