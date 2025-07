IA y diversidad sexual y cultural, temas del GIFF en su regreso a la capital

Guanajuato, Guanajuato.- El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) centrará su vigesimoctava edición en dos temas esenciales: la innovación tecnológica (básicamente la Inteligencia Artificial) y la diversidad sexual y cultural. Son los ejes para posicionarse como encuentro del séptimo arte.

Este año, el GIFF estará en la capital del 25 al 28 de julio, en San Miguel de Allende del 29 al 31 de julio y en Irapuato del 1 al 4 de agosto, donde desplegará una programación que combina estrenos nacionales, latinoamericanos e internacionales.

León, que había cobijado a festival luego del “truene” de su directora, Sara Hoch con el entonces presidente municipal Alejandro Navarro.

En rueda de prensa por la mañana en la ciudad de México y por la tarde en el Museo Palacio de los Poderes de la ciudad de Guanajuato, dieron a conocer lo siguiente:

El GIFF exhibirá 206 películas procedentes de 61 países y pondrá en competencia 121 de ellas. En la programación destacan 18 premieres mundiales, 7 estrenos internacionales, 60 premieres latinoamericanas y 51 estrenos nacionales. La convocatoria de este año recibió un total de 4 mil 279 títulos de 124 países.

Presentarán Epicentro 2025, sección dedicada a la innovación y la tecnología aplicadas al cine. Epicentro reunirá presentaciones de realidad virtual inmersiva, como Awake & Still Drowning y They Shall Not Come Back, que permitirán explorar narrativas desde nuevas perspectivas.

El programa de actividades también incorporará conferencias, paneles y talleres sobre inteligencia artificial, producción virtual y narrativas interactivas. Entre ellos, se incluye el panel especializado “Panorama de virtual production en América Latina”, la demostración de Fílmica AI –una herramienta de vanguardia para la industria audiovisual– y el taller Unreal Engine Cinematics, orientado a la creación de entornos fílmicos digitales.

En la capital, el festival abrirá con “Un futuro brillante”, dirigida por la cineasta uruguaya Lucía Garibaldi, quien recibió reconocimiento en el Festival de Cine de Tribeca. En Irapuato, la película elegida para abrir actividades será No dejes a los niños solos, de Emilio Portes, una historia en torno al terror psicológico vivido por dos hermanos.

La Muestra Especial incluye obras como Put Your Soul in your Hand and Walk de Sepideh Farsi, cuya protagonista fue asesinada un día después de conocer la selección de la película en Cannes 2025; Empire Skate de Josh Swade; y About a Hero de Piotr Winiewicz, un experimento que mezcla inteligencia artificial con la obra de Werner Herzog.

Homenajes y reconocimientos en GIFF

Carlos Carrera y Ana Martín recibirán el galardón de Plata “Más Cine” y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM. En el marco de Mujeres en el Cine y la Televisión, dos grandes de la TV, Verónica Castro y Rosy Ocampo, serán homenajeadas con La Musa y el galardón de Plata “Más Cine”.

Actividades destacadas del GIFF 2025 en Guanajuato

En el marco de Música + Cine, el festival celebrará los 50 años de carrera del cantante Emmanuel, reconocido por éxitos como “La chica de humo”, “Todo se derrumbó dentro de mí” y “Bella señora”. La programación musical incluye cuatro películas: En la Caliente, Pavements, Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt y Sun Ra: Do the Impossible.

El programa Niños en Acción ofrecerá a los más pequeños cuatro alfombras rojas y largometrajes como Ana y Bruno de Carlos Carrera, El cuento de la princesa Kaguya de Studio Ghibli, Sirocco y el reino de los vientos (ganadora del Premio del Público en Annecy) y Bem y yo de Leopoldo Aguilar. Se proyectarán 22 películas de distintas nacionalidades y se impartirán talleres gratuitos como “Stop Motion Kids: Tu primera animación” e “Imaginando cine con IA”.

Mujeres

En el marco de Mujeres en el Cine y la Televisión, dos grandes de la TV, Verónica Castro y Rosy Ocampo, serán homenajeadas con La Musa y el galardón de Plata “Más Cine”. (GIFF)

La sección Locura de Medianoche apuesta por el cine LGBTIQ+ con 15 películas que exploran la diversidad y la identidad, entre ellas Chewing Gum, El VIH se enamoró de mí, Lola, Lolita, Lolaza y Two Black Boys in Paradise. Cine entre Muertos llevará el terror a escenarios como los panteones de Santa Paula, Jardines Nueva Vida y el Cementerio Municipal de Irapuato, con títulos como Lost Highway de David Lynch, La maldición de Okamuro de Yukito Matsuno, The Ritual de David Midell y Together.

El festival también presentará una muestra especial de cine de la India, tanto contemporáneo como clásico, con siete títulos, entre ellos Village Rockstars 2 de Rima Das, Cyclemahesh de Suhel Banerjee y Humans in the Loop de Aranya Sahay.

En el ámbito formativo, el XVI Rally Universitario tiene registrados a seis equipos para rodar un cortometraje de ficción en 48 horas en locaciones reales de Guanajuato Capital, tras seis meses de talleres intensivos.

La rueda de prensa fue encabezada por Sara Hoch Delong, directora del GIFF; la secretaria de Cultura, Lizeth Galván López; y la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, así como la directora del Instituto Municipal de Cultura y Recreación de Irapuato, Gloria Cano.