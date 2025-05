Hay avances en la recolección de basura en Pénjamo: Yozajamby Molina

Pénjamo, Guanajuato.- La presidenta municipal del Pénjamo Yozajamby Molina Balver reconoció que, en seis meses de gobierno, se ha avanzado significativamente en el tema de la recolección de basura en el municipio pues se ha logrado recoger diariamente mas de 50 toneladas adicionales a las que ya se recolectaban.

La mandataria señaló con la adquisición de los tres nuevos camiones han coadyubado a mejorar la imagen urbana del municipio pues se habían detectado por lo menos ocho puntos en donde siempre había basura y gracias a las medidas que se han implementado estos puntos han dejado de ser un foco de tiradero.

Sin embargo, la alcaldesa reconoció que todavía no se cumple con la meta final, pero esta segura que en los próximos tres años esto será una realidad, pues le fue heredado un servicio de recolección muy deficiente, un servicio que se encontraba terriblemente rebasado, que estalló al iniciar esta administración.

La presidenta puntualizó que como ejemplo está el relleno sanitario el cual no cuentas con las normas establecidas por las autoridades ambientales y dijo que cuando se hizo una primera visita al lugar, no se podía ni caminar, a la fecha ya hay avances y en tres años quedará en condiciones adecuadas para que esto no sea un problema que tenga que volver a intervenir la administración siguiente, sino que se encargue de mejorar el servicio a los penjamenses.

“Tenemos que dejar una base para que de ahí partan. Cada gobierno no puede preocuparse por la basura, tienen que ser un tema que ya vaya mecanizado, y que el siguiente ya se encargue de hacer otras cosas”. Señaló la mandataria.