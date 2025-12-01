Guanajuato refuerza detección temprana de VIH en jornada por el Día Mundial del SIDA

Guanajuato, Gto.- En conmemoración del Día Mundial del SIDA la Secretaría de Salud realizó una jornada de capacitación y concientización.

Con el lema “Superar las interrupciones, transformar la respuesta al sida” busca consolidar una respuesta intersectorial, basada en la evidencia, centrada en las personas y con enfoque de derechos, equidad e inclusión.

La colaboración entre instancias gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades clave es fundamental para avanzar hacia los objetivos globales de control del VIH y garantizar una vida digna y plena para todas las personas.

El evento se realizó en la Unidad de Genómica Avanzada del municipio de Irapuato con un aforo de 300 asistentes, responsables Jurisdiccionales de los programas de VIH/sida e ITS, micobacteriosis, Salud Reproductiva, Epidemiólogos, Médicos Generales, Especialistas y Residentes.

Entre las conferencias que se impartieron fueron: “Derecho a una maternidad segura y sin transmisión del VIH.”, “El rol del personal de salud en la prevención y seguimiento de la coinfección VIH-TB” Mitos, miedos y realidades sobre la lactancia materna en mujeres con VIH.” y Odontología y VIH: la consulta dental como punto clave en la detección oportuna.”

Como parte de sus estrategias de prevención, la Secretaría de Salud implementa acciones de búsqueda intencionada de casos mediante tamizajes con pruebas rápidas de cuarta generación, disponibles en todas las unidades de atención de primer nivel, lo que ha permitido ampliar la cobertura y fortalecer la detección oportuna de casos positivos.

En su mensaje el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá dijo que al corte de octubre de 2025, se han realizado 123,271 tamizajes por parte de la dependencia estatal, posicionando a Guanajuato en la tercera posición nacional entre las entidades con mayor número de pruebas realizadas durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con los datos reportados en DGIS-SIS-SINBA-2025.

Durante este mismo año, de los 369 nuevos casos detectados bajo responsabilidad de Salud Estatal, el mayor porcentaje fue diagnosticado en estadio 1, lo que evidencia una detección temprana y efectiva.