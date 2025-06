Guanajuato, líder exportador a través de Silao y 4 municipios más

León, Guanajuato. Durante el periodo de enero a diciembre de 2024, el estado de Guanajuato registró exportaciones por 36,315 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 8.78% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este resultado refleja el dinamismo de las 1,959 empresas exportadoras que hoy proyectan al estado hacia más de 135 destinos internacionales.

El motor de este crecimiento se concentra principalmente en cinco municipios que encabezan la lista de exportadores a nivel estatal.

Silao: 17,858 MDD – 44.6 por ciento.

Celaya: 5,511 MDD – 13.8 por ciento.

Apaseo el Grande: 4,326 MDD – 10.8 por ciento.

Salamanca: 3,758 MDD – 9.4 por ciento.

Irapuato: 2,413 MDD – 6.0 por ciento.

Inclusión de MiPyMEs: el corazón del crecimiento

La participación empresarial se divide en grandes, medianas, pequeñas y microempresas, de las que en este primer semestre del año se han atendido a 371 empresas, mismas que representan el 87 por ciento de las MipyMes, y se refleja en más de 6 mil 300 familias guanajuatenses beneficiadas.

“No solamente queremos hablar de los números (…) que son importantes, pero queremos tocar el tema personal, el tema humano, en este Gobierno de la Gente que lo que más estamos buscando y nuestra Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, nos lo ha pedido, que así sea, es cómo estamos impactando en la calidad de vida de tantas familias, aquí estamos viendo que el impacto son a 6 mil 300 familias”, comentó Luis Rojas Ávila, Director de COFOCE.

El impulso a las MiPyMEs ha sido clave para este avance, la inclusión de estas empresas, ha sido el corazón del crecimiento en las exportaciones, de esas empresas atendidas 68 son empresas con las que se ha trabajado por primera vez.

Es por ello que el crecimiento regional con enfoque social ha ido en aumento, el programa “Comercio exterior para transformar comunidades” ha llevado las Jornadas de Exportación a 26 municipios fuera del corredor industrial, promoviendo un desarrollo económico equitativo, fortaleciendo el tejido empresarial local y fomentando el autoempleo.

Estas jornadas han capacitado a más de 1,000 personas, empoderando a emprendedores con herramientas prácticas en exportación, logística y tratados internacionales. Municipios como Dolores Hidalgo, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y San José Iturbide ya han sido parte de esta iniciativa.

Gracias a las estrategias de vinculación y atracción de compradores estos han sido los resultados:

+1,000 personas capacitadas en temas claves

+100 empresas locales han sido conectadas con mercados internacionales.

+30 compradores han mostrado interés directo.

Una proyección de ventas por 1.3 MDD a mediano plazo y 500 MDD a largo plazo.

Participación FOODEX Japón 2025

Del 11 al 14 de marzo, Guanajuato tuvo una participación estratégica en Foodex Japón, a través de un pabellón propio en Tokyo Big Sight. 14 empresas guanajuatenses exhibieron productos frescos, congelados, procesados y bebidas espirituosas.

Resultados esperados:

Corto plazo: $1.5 MDD

Mediano plazo: $2.73 MDD

Largo plazo: $3.5 MDD

En rueda de prensa, unos de los empresarios que fueron apoyados por el Gobierno de la Gente a través de la COFOCE, la Secretaría del Campo y la Secretaría de Economía, hablaron sobre su experiencia y el cierre de negocios que han tenido después de ello.

“Somos una empresa con más de 14 años de experiencia en agroalimentos, sin embargo, hace aproximadamente tres años, empezamos a desarrollar productos innovadores y llegamos a los productos liofilizados, nosotros ofrecimos (en la FOODEX) una línea de salsas y guacamole que no tiene ningún adictivo, ningún conservador, cien por ciento natural, no requiere cadena de frío, no pesa y que puede durar hasta dos años, recibimos la invitación de parte de la COFOCE para participar en la FOODEX, lo vimos como una gran oportunidad, nos llevaron de la mano desde el inicio hasta el momento de estar en el stand, (…) 4 días de muchísima promoción, los productos al igual que las tras tres empresas fueron un éxito, en lo particular y con mucho gusto les platico, Luis, que ayer justo a las 7 de la tarde cerramos nuestro primer pedido, es algo para nosotros que ya conocemos la cultura japonesa, es muy impresionante”, comentó Daniel Rojas Morales de CornerStone Foods.

Por su parte, Miguel Rodríguez, de la empresa tequila Hermanos de Sangre, quien también participó en la FOODEX, resaltó la importancia, de informarse, acercase a las instancias competentes, participar y documentarse, para llegar al objetivo que es exportar los productos.

“Participar en una feria como FOODEX y ferias internacionales, te da mucha apertura al conocimiento, ¿por qué? Porque primero para participar en una feria internacional, tenemos que aprender a dónde vamos a vender, y muchas veces es que esto como empresarios, no lo entendemos y queremos dejare esto a las dependencias y las instituciones de apoyo tanto nacionales como internacionales, y realmente el trabajo lo debemos hacer nosotros como empresas, tenemos que investigar el mercado al que vamos a ir”, aseguró Miguel Rodríguez.

Exportar desde Guanajuato no es solo vender al extranjero: es transformar vidas y comunidades enteras.