Guanajuato cierra 2025 con exportaciones récord y mayor impulso a las MiPyMEs

León, Guanajuato.- Guanajuato alcanzó los 30,720 millones de dólares en exportaciones entre enero y septiembre de 2025, impulsado principalmente por el sector industrial y una mayor presencia en mercados como Canadá y Japón. La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) presentó su Informe General de Resultados Cierre 2025, en el que destaca el crecimiento de las MiPyMEs exportadoras y la consolidación del estado como referente nacional en innovación para el comercio global.

Durante la presentación del informe, Luis Rojas, director general de COFOCE, señaló que 2025 representó un año de retos y oportunidades para el sector exportador. Subrayó que el organismo logró avances significativos en el fortalecimiento de las MiPyMEs, al incrementar su padrón exportador por primera vez a más de 2,000 empresas entre 2018 y 2024.

Rojas destacó que 92 por ciento de las empresas atendidas por COFOCE son MiPyMEs y que 28 de ellas son lideradas por mujeres, en línea con la visión de la administración estatal de impulsar el talento femenino.

Entre los principales resultados del cierre de 2025 se encuentran:

• Más de 1,000 empresas atendidas en 37 municipios.

• 80 nuevas empresas exportadoras.

• Más de 400 oportunidades comerciales generadas para MiPyMEs.

• Más de 300 citas de negocios con compradores internacionales que beneficiaron a 160 MiPyMEs.

• Apertura de mercados para productos como pitahaya, agave y berries.

• Comercialización de 70,000 pares de calzado industrial y 38,000 sombreros.

• Participación en más de 12 eventos globales y la atención a 95 compradores internacionales.

• Más de 4,000 personas capacitadas y 645 MiPyMEs fortalecidas.

• Expansión de programas de profesionalización, incluidos Aprende a Exportar, Jornadas de Exportación y Voz Global.

• Crecimiento del comercio electrónico transfronterizo y digitalización de más de 70 empresas.

• Proyectos de impacto social que beneficiaron a más de 300 familias.

• Impulso al liderazgo femenino con 731 mujeres capacitadas y siete MiPyMEs certificadas como Women Owned.

COFOCE resaltó que más de 115,000 familias guanajuatenses resultaron beneficiadas por las actividades del organismo, posicionando a la entidad como la de mayor número de MiPyMEs exportadoras en el país. El modelo de ecosistema de prosperidad, reconocido internacionalmente, y la creación de la primera área de comercio digital transfronterizo fuera de China refuerzan este liderazgo.

Rocío Castillo, presidenta del Consejo de COFOCE, reconoció la trayectoria del organismo y su papel para mantener a Guanajuato a la vanguardia en materia de comercio exterior. Señaló que la experiencia acumulada en más de tres décadas debe aprovecharse para impulsar a más empresas a competir en mercados internacionales.

Como parte del informe, se presentó el caso de éxito de la empresa Boddy. Su representante, Horacio Merún, relató cómo las misiones comerciales organizadas por COFOCE le permitieron profesionalizar su operación, generar contactos estratégicos y concretar oportunidades de exportación, particularmente en Centroamérica.

Con estos resultados, COFOCE reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo a las MiPyMEs, abrir nuevos mercados y consolidar un ecosistema exportador moderno y socialmente responsable, en alineación con la visión de la administración estatal encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.