Guanajuato refuerza acciones contra la violencia hacia mujeres y niñas

Salamanca, Guanajuato.- Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Esta fecha busca visibilizar y erradicar cualquier forma de violencia que afecta su vida y su bienestar.

La Secretaría de Salud de Guanajuato reafirma su compromiso de promover entornos seguros, libres de violencia y discriminación. Para ello impulsa acciones de prevención, atención y acompañamiento dirigidas a quienes viven situaciones de violencia.

Hablar de violencia es indispensable para reconocerla, nombrarla y transformarla. La violencia contra las mujeres no es un asunto privado. Es un problema de salud pública que afecta la vida, la salud física y emocional, y limita el desarrollo de mujeres y niñas en todos los ámbitos.

Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en Guanajuato el 68.1 % de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en su vida. Además, el 44.4 % la ha padecido durante el último año.

Los tipos de violencia más comunes son:

Psicológica, la más frecuente.

Sexual, que afecta al 40.5 % de las mujeres mayores de 15 años en el hogar, la escuela o la comunidad.

Física y económica, que impactan la seguridad y autonomía de las mujeres.

La psicóloga Nayeli Navarrete, responsable jurisdiccional de Salud Mental, destacó que estas conmemoraciones permiten reconocer que la violencia está arraigada en las formas de convivencia. También recordó que todas y todos pueden contribuir a cambiar esta realidad mediante relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la paz.

Desde la Jurisdicción Sanitaria V Salamanca se fortalecen las acciones permanentes de prevención y atención de la violencia: