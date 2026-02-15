Guanajuatense dona órganos luego de su fallecimiento

Guanajuato, Guanajuato.- Por medio del Centro Estatal de Trasplante la Secretaría de Salud realizó con éxito cuatro procuraciones de órganos en el Hospital General de León.



Un riñón fue trasplantado en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el segundo riñón en el General de León; así como dos córneas en esta misma unidad.



Sin duda el mejor regalo de San Valentín – José Isabel de 49 años era radiotécnico, alegre, amoroso, le gustaba ayudar a los demás, le gustaba mucho escuchar música sobre todo las cumbias, padre de 3 pequeños a los cuales amaba mucho y disfrutaba estar con ellos.



El en vida expresó a su familia su deseo de donar si él fallecía para poder ayudar a los demás, por lo que su familia: esposa, hijos, madre, hermanos; decidieron cumplir su deseo aceptando que sea donador de órganos.



La Secretaría de Salud reconoce la voluntad de los familiares del joven para hacer trascender la vida de Víctor.



Al cierre de 2025, el estado de Guanajuato registró resultados históricos en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos, reafirmando su compromiso con la salud y la vida de miles de personas.



Alcanzó un récord de 139 donadores de órganos, superando la cifra de 127 donadores registrada en 2024. Gracias a esta actividad se lograron 420 órganos y tejidos procurados, reflejo del fortalecimiento del programa estatal y de la solidaridad de las familias guanajuatenses.