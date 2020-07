¡Gooooool, golazo!, “Carero” Vázquez, “El Rifeño” y Don Ramón Chávez

Por Chavalón

Irapuato, Guanajuato.- ¡Qué recuerdos deja el fútbol dentro y fuera de la cancha!. Transcurrido el tiempo, lo mejor de la vida son los recuerdos. No puedo olvidar a hombres que fueron iconos del micrófono por así decirlo, los personajes que narraban los juegos de la gloriosa “Trinca-Fresera”, fueron muchos años de ver esos tres mosqueteros que merecen un homenaje; hablo del popular “Carero” Vázquez, Víctor Manuel García “El Rifeño” y Don Ramón Chávez, que Dios los tenga en su santa gloria, pero que en vida con su estilo muy personal dejaron huella entre la afición y fueron sembradores de la mistad, porque hicieron grandes amigos entre los reporteros de la época.

Los viejos aficionados al equipo Irapuato y algunos no tan viejos seguramente se acordarán del show de estos tres grandes narradores y comentaristas de futbol que a través del tiempo llevaban en su sangre los colores de la “Trinca”, porque gozaban de las victorias y sufrían con las derrotas, aparte de comentaristas eran fieles aficionados.

Con su estilo muy personal cada uno se ganó el cariño de la gente. Claro antes no existían las redes y eran pocos los juegos que se televisaban, el radio y la prensa escrita era lo que rifaba. Así que eran miles de aficionados que no acudían al estadio, pero estaban pegados al aparato escuchando la narración del juego, pero eran esos mosqueteros del micrófono, los encargados de ponerle sabor, ya que tenían la virtud de trasladar al radioescucha y hacerlo sentir como si estuviera en la cancha.

¡Caray, cómo hace falta ese tipo de estilos tan personales en los narradores de la radio!. Claro que en esa época también hubo excelentes reporteros que cubrían la fuerte y además eran invitados por los encargados del show de la radio, recordamos a un Gonzalo Vargas Vela (q.e.p.d.), quien hacía sus crónicas para El Sol de Irapuato, pero también comentaba en la radio.

Otro de esos periodistas deportivos locales fue el Profesor Andrés Mora, estimado maestro que Dios lo conserva con vida, Salvador Lona, José Luis Chávez y Alfonso Almanza, este que lamentablemente falleció. Estos por muchos años cubrieron la fuente para El Sol, cada uno con su estilo se ganó a sus lectores, pero también los invitaban a echarse el “palomazo” comentando las incidencias del juego.

Por el periódico El Heraldo, estuvo el Sr. Arturo Luna (q.e.p.d.), Nicolás Sánchez y “Lalo” Macías. Del el periódico El Centro, cubrieron la fuente Armando Ramírez, María de la Luz Medina, Mario Chávez (q.e.p.d.), gran amigo; Javier Araiza, Héctor Arévalo y Felipe Alberto “Panda” Alvarado”. Así como el inolvidable “Chuchin” (q.e.p.d.), quien estuvo en los periódicos Centro, Nacional y A. M.

La ciudadanía estaba expectante por lo que sacaban los impresos y lo que comentaba “El Rifeño”, “Carero” y Ramoncito. Los juegos es ocasiones estaban super aburridos. Pero la sal y pimienta corría cargo de estos mosqueteros del deporte.

Durante la semana calentaban el ambiente, así que la afición crecía queriendo al equipo y enamorándose de los colores del uniforme del Irapuato. Eso que usted amigo estaba pensando no faltaba, brindar y daban el comercial disfrutando de una exquisita y burbujeante cerveza.

Hubo otros comentaristas, pero los que domingo a domingo se robaban el show desde el palco de prensa del Estadio Sergio León Chávez y tiempo antes desde el Estadio Revolución donde trasmitían los encuentros eran los tres mosqueteros, vaya que fueron muchos años de disfrutar del show de estos iconos de la radio fresera, hasta la fecha con todo respeto no hay quien en estilo los pueda igualar.

Algunos jóvenes de esos años que trataron de aprender de los maestros. Está el “Carero” Jr., que incursionó en la televisión aunque su estilo es más para radio y si mi memoria no me falla, “Tito” Manríquez, este muy jovencito disfrutaba del show de los comentaristas del momento, tomaba el mejor lugar en el palco y observaba todo, hoy trabaja con un buen estilo para la televisión, espero no estar equivocado.

Ese estilo del amigo “Carero”, que se hizo famoso entre la afición, cuando se metía de lleno al juego: “El equipo Irapuato domina el encuentro, pero no anota. Conduce el balón por el extremo izquierdo el “Coco” Cortez, manda centro al área llega remata de cabeza Fernando “Chato” Durán. ¡Gooooooooooool, golazo!, perdón queridos amigos. ¡Anulado, anulado!. El silbante anula la anotación y “La Trinca” tiene que remar contra la corriente. “Pero para el mal rato, digamos ¡salud con esta refrescante cerveza(anulamos el anuncio)!”, ese era el “Carero” Vázquez.

Pero el brindis durante el juego no faltaba, era el clásico: ¡Salud, Ramoncito, salud Víctor Manuel y disfrutaban el momento con el buen “Carero”!; eran tres amigos y grandes profesionales, un verdadero show y además de ganarse a la afición, se ganaron la estimación de los colegas de los diversos impresos y ganara o perdiera el equipo la fiesta seguía comentando las incidencias del juego, claro ya sin micrófono.

Ojalá y se llegará a hacer un homenaje a estos tres personajes de la radio (q.e.p.d.) y porque no a los reporteros los diversos rotativos que cubrieron la fuente que se nos adelantaron y a los que todavía viven, porque formaron parte de la época de oro del equipo Irapuato. La mejor opinión la tiene usted amigo lector de NOTUS.