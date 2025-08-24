Golean a la Trinca pierde 4 – 0 contra de Atlante

Zacatepec, Morelos.- La trinca Fresera del Irapuato cayó de manera estrepitosa en su segundo juego de visita en contra de los Potros de Hierro del Atlante, por un contundente marcador de cuatro goles a cero.

La Trinca Fresera entró incierta al terreno de juego, sin conexión entre sus líneas y en un descuido de la saga Irapuatense los el portero de los visitantes cometió una pena máxima que fue cobrada por Hardy Meza anotando el primer gol del encuentro.

Los fresero entraron en un desconcierto y solo dos minutos más tarde Luis Calzadilla cabalgó por toda la pradera derecha llegando hasta línea final, mandó un centro que atravesó el área hasta donde se encontraba Edgar Jiménez quien no perdió la oportunidad y con tremendo remate mandó el balón al fondo de las redes freseras.

Después del segundo gol la trinca trató de enderezar el barco, sin embargo al minuto 33 un pase a profundidad por parte de Maximiliano García, dejó frente a frente a Luis Calzadilla frente al portero Irapuatense “Gansito” Hernández y remató anotando el tercer gol de la tarde para la causa atlantista.

Para la segunda mitad los Potros bajaron la intensidad del encuentro, sin embargo, la trinca fue incapaz de sobreponerse y a los dos minutos de arrancado el segundo tiempo Maxi García dejó cifras definitivas para los atlantistas.

Así la Trinca Fresera tras la culminación de la cuarta jornada queda con dos juegos ganados y dos empatados, dejando claro que en casa, en el Sergio León Chávez, será una dura aduana para los visitantes pero de visita al equipo fresero le cuesta trabajo hacerse sentir en la cancha.