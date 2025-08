Gobierno Federal apoya infancias vulnerables con formación artística

Tabasco.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Tabasco, para fortalecer y expandir el programa Semilleros Creativos en la entidad.

El evento, que ocurrió en el Centro Cultural Quinta Grijalva, en Villahermosa, Tabasco, el día de hoy, viernes 1 de agosto de 2025, lo encabezaron el director general de Vinculación Cultural, Diego Raúl Martínez García, y la secretaria de Cultura de Tabasco, Aída Elba Castillo Santiago.

También, se contó con la presencia de la directora de Promoción, Formación y Desarrollo de la DGVC, Yesenia Ramírez Rafael, así como el director del Centro Cultural Quinta Grijalva, Pedro B. Flores Barrada.

Cabe recordar que los Semilleros Creativos son grupos de formación artística gratuita con enfoque comunitario, integrados por infancias y juventudes en condiciones de vulnerabilidad social, que se operan desde el programa Cultura Comunitaria.

El convenio firmado en Tabasco garantiza la instalación de dos nuevos Semilleros, bajo el modelo B, estrategia de coparticipación entre la federación y los gobiernos locales en la cual las localidades asumen los gastos operativos del proyecto, mientras que la DGVC brinda acompañamiento metodológico, pedagógico y comunitario.

Con dichas acciones los nuevos grupos se integrarán a la Red Nacional de Semilleros Creativos que en el estado sumarán 17, en línea con los objetivos de fomentar la cultura para la paz, la transformación social, la participación en la vida cultural de infancias y juventudes en el estado de Tabasco, así como el desarrollo cultural comunitario y el fortalecimiento de capacidades locales.

Durante el acto, el director general de Vinculación Cultural, Diego Raúl Martínez García, destacó que “Semilleros Creativos es un proyecto de mucha bondad y compromiso. La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y yo, creemos que no hay mejor política que la prevención. Siempre he dicho que la función principal de nuestros docentes y promotores es que sean proveedores de infancias felices. No puede haber paz en el país si no hay eso y esto es parte de lo que queremos potenciar en todo el país”.

En su oportunidad, la secretaria de Cultura de Tabasco, Aída Elba Castillo Santiago, comentó que “más allá del arte que hoy nos conmueve, reafirmamos que la cultura es una herramienta para formar a nuestras niñas, niños y jóvenes como ciudadanos con valores. Este convenio nos compromete a seguir abriendo más Semilleros Creativos en Tabasco, sumando voluntades con los municipios e instituciones que quieran caminar con nosotros”.

Jornadas culturales en el país

A la par, el estado fue sede del inicio de las muestras estatales “Tengo un Sueño, Fiestas de las Culturas Comunitarias”, que visibilizan los procesos artísticos impulsados desde los territorios en estos grupos.

Ahí, infancias y juventudes de los Semilleros Creativos de Pintura en Centro y Pintura en Paraíso, realizaron una exposición con más de 30 obras con pintura acrílica sobre lienzo, en donde plasmaron rostros de mujeres yokot’an, inspirados en cuentos, leyendas y animales representativos de la región. Cada retrato honra la fuerza, la ternura y el vínculo profundo de las mujeres yokot’an con su entorno cultural.

También, el Semillero de Paraíso exploró la cocina tradicional como expresión cultural viva. A través de colores y formas representaron utensilios, alimentos y escenas del trabajo cotidiano, al destacar la importancia de la comida como herencia, identidad y acto de amor comunitario.