Generación Z convoca a segunda marcha tras la detención de civiles

México.- La llamada Generación Z convoca a otra marcha este 20 de noviembre: “Se los dijimos con anticipación: No será la única marcha. Primera llamada narco-gobierno… primera llamada”, anunciaron por redes sociales. Después de las detenciones a civiles protestantes el 15 de noviembre, las cuentas del movimiento se dirigen a la presidenta nacional para exigir su liberación.

En X, antes Twitter, expusieron que varios jóvenes y participantes de la marcha fueron agredidos y presuntamente secuestrados por el gobierno federal. Aparentemente, los detenidos son imputados por ‘tentativa de homicidio’. Una de ellas es Daniela Toussaint, joven a la que, al parecer, policías le causaron una fractura de tobillo y la golpearon hasta abrirle la cabeza.

El movimiento ha recibido apoyo tanto del Bufete Jurídico Social del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, para asesoría jurídica gratuita a las personas afectadas por detenciones o lesiones durante la marcha en la CDMX, como el ex subsecretario de Planeación Turística durante el sexenio de López Obrador, Simón Levy, que pidió el retiro de visas tanto de la presidenta como de otros funcionarios por las detenciones.

Uno de los comunicados de la Generación Z expresa lo siguiente:

“PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO (@Claudiashein):

Última vez que se lo decimos y no estamos jugando.

Los detenidos SON ESTUDIANTES Y GENTE DE BIEN MÁS NO CRIMINALES.

Más le vale los deje libres antes del 20 de noviembre de 2025.

Nuestras manifestaciones serán en un tono pacífico y de diálogo. En caso de que no acceda a la liberación de los nuestros, escalaremos el tono de la manifestación.

Por lo anterior, estamos dejando de manifiesto públicamente nuestra petición para que luego no se haga la sorprendida.

‘El que avisa no es traidor’

Y recuerde: ¡NO ESTAMOS SOLOS! MÉXICO ESTÁ DE NUESTRO LADO.”