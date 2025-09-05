Francia prepara sus hospitales por posible guerra en 2026

México.- El gobierno de Francia preparará sus hospitales con equipamiento y medidas especiales con el fin de atender militares ante una guerra que podría desatarse en el 2026. Ante los conflictos en Europa, como los desatados entre Ucrania y Rusia, la comunidad francesa pretende recibir a miles de soldados en sus instalaciones hospitalarias.

La ministra de Sanidad del país, Catherine Vautrin confirmó la ejecución de un plan para que los hospitales reciban entre 10 mil y 50 mil soldados en un periodo de 10 a 180 días. Esto quiere decir que la cantidad de soldados diarios llegaría hasta 250.

Según la secretaría de sanidad, lo ideal es proporcionar al personal un entrenamiento para situaciones violentas, además de integrarlo al Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, con el fin de preparar en la medida de lo posible al personal de salud. De acuerdo con las autoridades, se espera que la situación bélica se desborde en marzo.

Aunque se ha señalado como una acción de prevención a la ciudadanía y no como una verdad absoluta, la espera de enfrentamientos y sus consecuencias comienza a resonar en el mundo. Además de que Alemania también está en alerta y con la mirada hacia Rusia y los movimientos militares del presidente Vladimir Putin.

Francia pertenece a la OTAN, organización que ha condenado los ataques de Rusia hacia Ucrania y ha apoyado al país con armamento y con sanciones económicas a al país liderado por Putin, por lo que el conflicto ha adquirido dimensiones mayores. En esa circunstancia, las condiciones de occidente son inestables.