Firman 54 acuerdos para mejorar la vida de la niñez en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Para seguir mejorando la vida de la niñez irapuatense, autoridades del Gobierno Municipal y del Sistema DIF, firmaron un acuerdo de colaboración con representantes de diferentes asociaciones.

Estas acciones forman parte del eje Tu Alianza Ciudadana, dentro del Programa de Gobierno Municipal que impulsa la Administración encabezada por la presidenta, Lorena Alfaro García.

Valeria Alfaro García, presidenta de DIF Irapuato, recordó que es gracias al trabajo transversal que se puede mejorar la vida de niñas y niños de todo el municipio, a través de este nuevo modelo de gobernanza y el apoyo de las instituciones.

“Es una promesa que hacemos con la sociedad, de que no vamos a permitir que nadie se quede sin una mano amiga, sin una oportunidad, sin una esperanza y no lo podríamos cumplir si no fuera por todos ustedes, muchas gracias”, apuntó.

La Presidenta de Irapuato, explicó que se busca dar a la ciudadanía atención y actividades que fortalezcan sus capacidades para que sean independientes y puedan salir adelante.

“Tenemos que transitar con una visión de desarrollo de crecimiento personal para que la gente salga adelante, es la subsidiariedad, darles a nuestras personas adultas mayores capacidades, a nuestras mujeres empoderamiento”, agregó.

A través de la estrategia “Unidos Nadie Se Queda Atrás” las empresas y asociaciones civiles fortalecerán campañas como: “Generando Sonrisas”, “Unidos en Movimiento”, “De tu mano a la escuela”, “Cuidarte es amar” y “Abrigando de corazón”.

En el periodo 2021-2024 se logró que se firmaran 83 acuerdos de colaboración, mientras que este nuevo periodo se busca superar esa cifra; en esta ocasión, se firman 54 acuerdos.