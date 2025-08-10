Exitosa Feria de la Cerveza y el Tequila en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Con gran éxito se llevó a cabo la Feria de la Cerveza y del Tequila “Un brindis por nuestras raíces” organizado por el municipio de Cuerámaro.

Con expositores todos del estado de Guanajuato y varios de ellos de Cuerámaro, que a la vez son productores de cerveza tradicional, tequila y mezcal ofrecieron sus creaciones a los asistentes.

En la feria de pudo degustar de cervezas tipo porter con notas de café, cerveza oscura, ámbar y clara, así como tequilas blancos, añejos, algunos con cocimiento tradicional, el cual tenía un sabor ahumado, también los asistentes degustaron varias bebidas de crema de agave con diferentes sabores como frutos rojos, miel, entre otros.

Con estos eventos, el municipio de Cuerámaro busca promover la economía local, fortaleciendo a los emprendedores de la industria tequilera y agavera del municipio, reafirmando la vocación de la ruta del tequila y fomentando el turismo en el municipio.