Exitosa Feria de la Cerveza y el Tequila en Cuerámaro

Productores cueramarenses y de varios municipios del estado participaron en la feria

Gerry Orozco10 agosto, 2025

Cuerámaro, Guanajuato.- Con gran éxito se llevó a cabo la Feria de la Cerveza y del Tequila “Un brindis por nuestras raíces” organizado por el municipio de Cuerámaro.

Con expositores todos del estado de Guanajuato y varios de ellos de Cuerámaro, que a la vez son productores de cerveza tradicional, tequila y mezcal ofrecieron sus creaciones a los asistentes.

En la feria de pudo degustar de cervezas tipo porter con notas de café, cerveza oscura, ámbar y clara, así como tequilas blancos, añejos, algunos con cocimiento tradicional, el cual tenía un sabor ahumado, también los asistentes degustaron varias bebidas de crema de agave con diferentes sabores como frutos rojos, miel, entre otros.

Con estos eventos, el municipio de Cuerámaro busca promover la economía local, fortaleciendo a los emprendedores de la industria tequilera y agavera del municipio, reafirmando la vocación de la ruta del tequila y fomentando el turismo en el municipio.

Gerry Orozco10 agosto, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información