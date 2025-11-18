“Guerreros del Rodeo” valentía y adrenalina en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- En un ambiente lleno tradición, valentía y adrenalina, los abasolenses disfrutaron del rodeo tipo americano “Guerreros del Rodeo”, un espectáculo que reunió a familias enteras para vivir de cerca la destreza de los jinetes y la emoción del campo.

El evento fue organizado por Ximena, Diana y Dania, Reina y Princesas de Abasolo 2025 quienes reafirmaron el compromiso de impulsar actividades que fortalezcan nuestras tradiciones y fomenten la convivencia comunitaria.

Asimismo, este rodeo tuvo como finalidad recaudar fondos para el proyecto social de las representantes de la belleza abasolense.

Como parte del programa, el público disfrutó de la presentación musical de Banda Trancazo y Herencia M&G, agrupaciones que dieron un toque festivo y encendieron el ambiente con su talento.

“Guerreros del Rodeo” se consolidó como una celebración vibrante donde el espíritu vaquero, la unidad familiar y el orgullo abasolense se hicieron presentes en cada instante.

El Gobierno de Abasolo reconoce que cada evento es mucho más que un espectáculo: es un encuentro con nuestras raíces, un abrazo a nuestra identidad y una muestra de que, cuando caminamos juntos, el corazón de nuestro pueblo late más fuerte que nunca.