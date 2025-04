Evangelina Juárez, “La Cocinera tradicional de lo dulce” de Cuerámaro

Irapuato, Guanajuato.- Evangelina Juárez fuentes es repostera tradicional y busca innovar en sus creaciones, pues siempre anda buscando como añadir ingredientes.

“Cada que los estoy haciendo digo: a ver le voy a poner esto a ver que tal sabe y a ver como queda, pero siempre primero lo pruebo yo para poder decir si esta rico” señaló la cocinera tradicional de lo dulce.

Una de las innovaciones que mejor le ha quedado a esta audaz cocinera, es el pan de plátano, con avena y sin azúcar, con este pan Evangelina ha logrado destacar los sabores del plátano y la avena en una combinación única, así como la combinación con arándanos, nuez, almendras.

La cocinera de lo dulce comenzó vendiendo el tradicional pay de queso, pero al inscribirse en las clases de panadería comenzó a elaborar roles, trenzas con relleno, conchitas, entre otros panes más.

Evangelina dijo que uno de los ingredientes que más trabajo le ha dado para poder dominarlo dentro de sus creaciones ha sido el polvo para hornear también conocido como royal, así como el bicarbonato de sodio, pues hay que saber usar estos ingredientes si no el pan no queda de la manera que ella espera, pues puede ser que no infle y que el pan termine apelmazado, o que quede con sabor amargo.

https://www.youtube.com/watch?v=hmFn_c4zrYI

“Hay que saber combinar estos ingredientes y saber cual es la medida exacta para cada pan, sino el resultado es un pan amargoso y sin cuerpo”.

La cueramarense, tienen dos hijas que estudian la universidad Estefany y Karla quienes cursan las carreras de diseño gráfico y diseño de interiores y la venta de sus productos ayuda a la economía del hogar para que sus hijas puedan sufragar los gastos universitarios, y aunque ambas hijas estudian diseño no le han confeccionado una página de facebook para que pueda seguir promocionando sus aromáticos y sabrosos postres.