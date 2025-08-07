Estudiantes de la UG podrán hacer sus prácticas o tener trabajo en Hirschmann Automotive México

Gunajuato, Gto.- Autoridades universitarias, encabezadas por el Dr. Martín Picón Núñez, Rector del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG), signaron un convenio de colaboración con la empresa Hirschmann Automotive México para prácticas profesionales, servicio social, proyectos interdisciplinarios de vinculación de la comunidad universitaria y bolsa de trabajo.

Hirschamann Automotive México es una empresa dedicada a desarrollar, fabricar y comercializar productos de conectores, cables, soluciones de contacto y sensores/actuadores para la industria automotriz. Instalada en San Miguel de Allende, ha colaborado de manera operativa en la difusión de vacantes y participa en las ferias laborales que organiza el Campus Guanajuato.

Con este convenio, se prevé la colocación de estudiantes para realizar prácticas profesionales o servicio social, con una beca de 6 mil 500 pesos mensuales, así como la promoción de vacantes laborales.

En este orden, el convenio busca establecer las bases de colaboración para que se lleven a cabo acciones de formación integral de las y los estudiantes, brindándoles una experiencia práctica en su área de especialidad a través de prácticas, servicio social o proyectos interdisciplinarios de vinculación de la comunidad universitaria.

El Rector del Campus Guanajuato destacó que esta alianza es benéfica tanto para la UG como para la empresa y, aunque los retos son muy grandes, los beneficios también lo serán para las y los estudiantes, porque se abren espacios para complementar su formación; también para los empresarios, porque contarán con la colaboración de jóvenes con talento, preparación y visión creativa.

Las grandes empresas se gestan con paciencia, se afinan con inteligencia y se nutren con compromiso, concluyó el Dr. Picón Núñez.

Por parte de la UG, firmaron este convenio, con duración de cinco años a partir de su firma, el Dr. Martín Picón Núñez, Rector del Campus Guanajuato, y el Dr. Christian Gómez Solís, Coordinador General del Ecosistema de Vinculación, Innovación, Desarrollo y Aplicación del Conocimiento (VIDA UG); por parte de la

empresa, el Lic. Bogar Alejandro Bonilla Puriel, Director General de Administración, y el Lic. José Alexis Rico Andrade, titular de Reclutamiento y Adquisición Talento.

Los responsables de seguimiento y ejecución serán, por parte de la UG, el Enlace del Campus Guanajuato ante el Ecosistema VIDA UG, el Lic. José Eduardo Pacheco Retana, y, por parte de Hirschmann, el Lic. José Alexis Rico Andrade, titular de Reclutamiento y Adquisición Talento.

Anterior a la firma del convenio, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Christian Gómez Solís, Coordinador General del el Ecosistema VIDA UG. La presentación de la empresa fue realizada por el Lic. Héctor Mayerstein, Jefe de Recursos Humanos en Hirschmann Automotive México, quien, junto con el Lic. Bogar Alejandro Bonilla Puriel, Director General de Administración, respondieron algunas dudas de la asistencia.

En esta ceremonia, estuvo presente también el Dr. Artemio Jiménez Rico, Secretario Académico del Campus Guanajuato; el Mtro. Aldo Alberto Lugo Monjarás, Coordinador General de Desarrollo Académico; el Ing. Luis Eduardo Calderón Rivas, Coordinador de Servicio Social y Tutorías, y el Lic. José Eduardo Pacheco Retana, Enlace del Campus Guanajuato ante el Ecosistema VIDA UG.

Asimismo, asistieron estudiantes y enlaces de Servicio Social y Prácticas Profesionales de las Divisiones que conforman el Campus Guanajuato, quienes son el primer contacto para quien manifieste interés. También se pudo observar una muestra del material y equipo que fabrica la empresa.