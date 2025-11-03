Estudiantes de CONALEP Silao ganan 1er y 3er lugar nacional en robótica en China

Silao, Guanajuato.- Estudiantes del Plantel CONALEP Silao reafirmaron el liderazgo nacional de Guanajuato en robótica educativa al conquistar el primer y tercer lugar nacional en la categoría Máster del Torneo Nacional de Robótica WER México 2025, realizado los días 30 y 31 de octubre en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Con este resultado, ambos equipos obtuvieron su pase al Torneo Mundial WER International 2025, que se celebrará del 10 al 15 de diciembre en Shanghái, China, donde representarán con orgullo a CONALEP y a México.

El 1er lugar nacional fue para el equipo ROBONAU, integrado por Candy Saraí Guerrero Ramírez, Christian Uriel Muñoz Ramírez y Adán Manuel Mexicano Martínez, con una puntuación de 1,180 puntos.

El 3er lugar nacional lo obtuvo el equipo ROBOCON, conformado por Ángel Jesús Gutiérrez Aburto, Oscar Adolfo Sánchez Meza y Christopher José Belman Millán, con 1,140 puntos.

Ambos equipos fueron entrenados por su coach, el profesor Edgar Iván Hernández Rodríguez, quien ha impulsado la formación de jóvenes talentos en el ámbito de la robótica educativa.

Este año, el desafío del torneo llevó por nombre “Self-Driving Cars – Autonomous Mobility for All”, en el que los robots simularon vehículos autónomos, enfrentando retos de navegación, toma de decisiones y accesibilidad.

Desde 2016, el Plantel CONALEP Silao se ha posicionado como un referente nacional e internacional en robótica educativa. Entre sus principales logros destacan el 1er lugar mundial en WER China 2019, el 4º lugar mundial en 2023 y el 1er lugar mundial en 2024.

En 2025, los equipos de CONALEP Silao y Valle de Santiago también conquistaron tres premios internacionales en el Torneo ROBORAVE 2025 en Egipto, fortaleciendo el prestigio de CONALEP Guanajuato como líder en innovación tecnológica y formación de jóvenes con talento y creatividad.