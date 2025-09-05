Estudiante de la UG recibirá Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia en EGEL

Irapuato, Guanajuato.- Mitzi Guadalupe Flores Sánchez, alumna de Ingeniería en Alimentos del Campus Irapuato – Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG) obtuvo el Premio del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) al Desempeño de Excelencia en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), al haber obtenido un resultado sobresaliente en el examen presentado en el periodo enero-junio 2025.

A nivel nacional, solamente un 2.3% de las personas sustentantes obtienen un resultado sobresaliente en el EGEL del CENEVAL, instrumento diseñado para evaluar de manera integral los conocimientos y las habilidades indispensables en las y los recién egresados de licenciatura.

Originaria del municipio de Salamanca, la universitaria ingresó a la División de Ciencias de la Vida en el año 2020, durante pandemia por COVID-19, lo que le significó un gran reto estudiar y trasladarse a la ciudad de Irapuato, “este reconocimiento refleja todas las dificultades que tuve que pasar, pues ser foránea y entrar a la universidad en plena pandemia, no fue tarea fácil”, comentó.

Al compartir su experiencia del examen, recordó que inició a las 9:00 am y terminó a las 8:00 pm, prueba que realizó en forma virtual, bajo un esquema estricto y controlado. Una vez notificada de su resultado con alto puntaje, será convocada próximamente a la ceremonia de entrega de reconocimientos.

Las personas que obtienen un resultado sobresaliente son acreedoras al Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia, un reconocimiento que incluye un diploma, una distinción única, como un fistol o moneda conmemorativa y la promoción de la excelencia académica.

Cabe reconocer, la tutora de la alumna es la Dra. María Elena Sosa Morales, con quien realiza un proyecto de investigación del impacto de los tratamientos con radiofrecuencia en alimentos secos contra mohos patógenos.

Con esta investigación buscan un método parecido a esterilizar los alimentos secos como las semillas y los chiles, los cuales, al no poder desinfectarse con agua, plantean una la alternativa para el uso de radiofrecuencia y microondas lo que lleve a alcanzar una temperatura superior a 60 °C, permitiendo inactivar el moho.

Durante su trayectoria universitaria y bajo esta área de investigación, Mitzi Guadalupe Flores Sánchez, ha participado de igual manera en otro proyecto durante los Veranos de la Ciencia UG. Actualmente realiza sus prácticas profesionales en la industria alimenticia de lácteos.