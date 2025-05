Estudiante de la UG gana premio internacional por innovador estudio en nanotecnología veterinaria

Irapuato, Guanajuato.- La MVZ Helena Alvarado Álvarez, alumna de la Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG), ganó el premio al mejor artículo en el 10o Congreso de Avances Recientes en Nanotecnología (RAN 2025), efectuado en Barcelona, España.

Helena fue la única mexicana en participar en el 10th Congress Recent Advances in Nanotechnology y también la única en el rubro de Medicina veterinaria, con su artículo “Efecto de un modelo de liposoma en las interacciones ligando-diana en Chlamydophila abortus” (“Effect of a Liposome Model on the Ligand-Target Interactions in Chlamydophila Abortus”).

“Mi tema fue único a su manera, porque fue exclusivamente dirigido a Medicina en animales. El proyecto tuvo mucho interés; las doctoras que revisaron las presentaciones hicieron muchas preguntas, porque la Nanotecnología es muy usada en la Medicina humana, pero no en la veterinaria”, explicó la estudiante, quien es originaria del municipio de Celaya.

Su proyecto se enfoca a animales de producción, como las cabras, las cuales tienen una bacteria llamada Chlamydophila abortus, que provoca abortos, ocasionando pérdidas económicas en los hatos y que pueden contagiar a otros seres vivos.

Esa enfermedad se contagia por vía reproductiva y también por vía oronasal (boca y nariz), así que todo un hato se puede infectar. Generalmente, las y los médicos veterinarios inyectan a las cabras un mes antes de la época de partos para evitar que haya abortos, pero no siempre funciona. Esto afecta mayoritariamente al primer parto y es menor la prevalencia en los partos subsecuentes.

Ante la creciente resistencia a antibióticos, se busca tener un medicamento nuevo para combatir la bacteria, con el empleo de liposomas de lecitina, que tienen la funcionalidad de liberar el medicamento y entrar en la bacteria. Es decir, los liposomas ayudan a encapsular la medicina para que llegue directo a las células del ser vivo y así combatir de forma más eficiente la bacteria.

El diseño de fármacos in silico es una herramienta de última generación en Química médica, que utiliza el acoplamiento molecular para determinar la posición óptima de interacción de un ligando con una macromolécula, como una proteína. Este enfoque

emplea simulaciones por computadora para identificar de manera eficiente posibles candidatos a medicamentos, lo que reduce el tiempo de prueba y desarrollo, los costos y el consumo de recursos. Chlamydophila abortus es un parásito bacteriano intracelular obligado que causa abortos en varios mamíferos, particularmente en el ganado, lo que provoca importantes pérdidas económicas y representa un riesgo para la salud humana como enfermedad zoonótica.

En el estudio, realizó con los profesores Dr. Abner Josué Gutiérrez Chávez, Dr. Erick Díaz Cervantes y Mtro. Jorge Emmanuel Mejía Benavides, Helena Alvarado Álvarez presenta los resultados de experimentos de acoplamiento molecular para evaluar una nueva opción de tratamiento utilizando liposomas encapsulados. Los hallazgos sugieren que la eficiencia del ligando indica que el uso de liposomas puede promover la administración controlada de fármacos.

“Queremos reintroducir la Química computacional al área veterinaria y eso dio buenos resultados porque está acelerando la prueba de medicamentos en animales”, dijo la joven investigadora, al explicar que están probando medicamentos que ofreció la Universidad de Hidalgo, quienes cuentan con un banco de datos de nuevos medicamentos de los grupos de los triazoles (antifúngicos) e hicieron un acuerdo para probar su funcionamiento. Ese filtro de medicamentos permitirá obtener el mejor de ellos con la referencia computacional y después se podrán probar in vitro