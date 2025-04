Estela pide a los políticos de Pénjamo trabajar por los más necesitados

Pénjamo, Guanajuato.- Estela siempre que ve aun presidente municipal o algún político, les obsequia un dulce para desearles que tengan un buen día y que trabajen en favor de los más desprotegidos.

La penjamense señaló que, ha tenido la oportunidad de que, cuando anda por los portales del jardín principal se ha encontrado con varios presidentes municipales y siempre procura regalarles un dulce.

“Yo no me fijo de que partido son, al final son personas y yo no me enojo con nadie, allá ellos si no hacen las cosas bien, para beneficiar a los más desprotegidos.” Señaló la comerciante.

Estela camina por cualquier parte del municipio vendiendo sus productos, chicles, fruturitas, dulces, pues es la manera que ha encontrado de subsistir, dado que ella ya esta sola, pues sus hijos ya se han casado y viven en otros lugares.

“Yo soy de Pénjamo y de donde quiera que ande” aunque siempre ha vivido en el municipio, puntualizó Estela.

Para terminar, Estela pidió a los ciudadanos de Pénjamo que la apoyen comprándole los productos que ofrece, que para ella son el sustento de cada día.