Es Camila la nueva reina electa de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Camila Cornejo Chacón es la nueva Reina electa de la Ciudad de Irapuato y de la Feria de las Fresas 2020 ella es una joven de 19 años de edad y actualmente cursa el 4to semestre en la licenciatura de Nutrición en la Universidad Incarnate Word.

Sus papás son Karla Chacón Gutiérrez y Julián Javier Cornejo Treviño, ambos apoyaran a Camila I durante su reinado.

Como parte de su plan de trabajo Camila dijo que se enfocará en apoyar a niños y adultos y trabajará de la mano con DIF Municipal y juntos emprender diversas actividades en pro de las personas más vulnerables y de la sociedad en general.

Camila dijo que demás de trabajar con DIF Municipal, trabajará en conjunto con su equipo e trabajo quienes ya están preparando varias actividades altruistas y apoyo.

La nueva reina electa Camila I, será coronada el próximo mes de marzo, evento en el que espera contar con toda la participación de los irapuatense para que junto a la nueva reina disfruten de este maravilloso evento de gala.

Camila dijo estar muy contenta y agradecida por la oportunidad que le brindaron al ser elegida como Reina quien de esta manera brindará su granito de arena para toda la ciudadanía irapuatense al realizar posteriormente diversas actividades con causa.

“Camila es una mujer que no se da por vencida en nada y con un corazón muy grande de ayudar a todo mundo, me enfocaré a trabajar con Dif y hacer equipo con todos los ciudadanos, porque no solo es de una sola persona para que Irapuato sea una mejor ciudad” refirió la nueva Reina electa de Irapuato, concluyó Camila I, nueva reina electa de Irapuato y de la Feria de las Fresas 2020.