Entregan reconocimientos a policías de Penjamo dentro del programa Yo Puedo, Guanajuato Puede

Pénjamo, Guanajuato.- En un acto realizado en el cuartel de la Policía Municipal, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos al personal operativo que forma parte del programa estatal Yo Puedo, Guanajuato Puede, ceremonia que contó con la presencia del director de la corporación, Luis Humberto Posadas.

El programa tiene como objetivo brindar herramientas y capacitación continua a las y los elementos policiales, con la finalidad de fortalecer sus habilidades, impulsar su desarrollo humano y contribuir a que el servicio que ofrecen tenga un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía.

Durante el evento, se destacó que la profesionalización constante de las fuerzas de seguridad no solo mejora la confianza social hacia la institución, sino que también fomenta un entorno de mayor seguridad y proximidad con la población.

La presidenta municipal Yozajamby Molina ha recalcado que la capacitación permanente es uno de los ejes fundamentales de su política pública, ya que representa una inversión directa en la preparación del personal encargado de salvaguardar el bienestar de las familias penjamenses.

Con esta entrega de reconocimientos, se reafirma el compromiso de seguir impulsando programas que fortalezcan a la policía municipal.