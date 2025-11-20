Entregan 66 escrituras y refuerza acciones sociales en Villas de San Cayetano

Irapuato, Guanajuato.- Para informar a las y los habitantes de Villas de San Cayetano y zonas aledañas sobre las acciones y proyectos que impulsa el Gobierno de Irapuato, se realizó un encuentro ciudadano en esta colonia. Durante la actividad también se entregaron 66 escrituras que otorgan certeza jurídica a las familias beneficiadas.

En este evento, más de 60 familias recibieron sus documentos y señalaron su reconocimiento al Gobierno Municipal por la reciente pavimentación de la calle José María Morelos, así como por los talleres, pláticas de prevención de la violencia y diversas actividades gratuitas realizadas a través del programa Juntos con Paso Firme, implementado por el Sistema DIF Irapuato.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que estas familias esperaron cerca de dos décadas para obtener sus escrituras. Subrayó que, gracias a su participación y al trabajo del Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi), este objetivo hoy es una realidad.

Alejandra López García, una de las vecinas beneficiadas, señaló que las acciones de intervención social han sido de gran apoyo para quienes viven en la zona. En este mismo sentido, Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, afirmó que la participación ciudadana ha sido fundamental para que estas iniciativas avancen.

Estas acciones fortalecen los ejes de Gobierno “Tu Entorno Renovado” y “Tu Voz Decide”, que forman parte del Programa de Gobierno Municipal y de la estrategia Irapuato 27. Con ello se impulsa la sostenibilidad ambiental, la modernización de la infraestructura y la mejora continua de los servicios públicos para construir una ciudad con bienestar y futuro.