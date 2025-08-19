Entregan calentadores solares a familias irapuatenses

Irapuato, Guanajuato.- Para promover la sustentabilidad energética y mejorar la calidad de vida de las familias irapuatenses, el Gobierno Municipal, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, entregó calentadores solares a vecinos del Barrio de San José.

A través de este programa de subsidios, durante los tres años de la primera administración encabezada por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, se benefició a más de 45 mil personas con apoyos subsidiados enfocados en el mejoramiento de vivienda, salud, alimentación y sistemas de captación de agua.

La meta al cierre de este 2025 es beneficiar a 5 mil familias, lo que representará un impacto directo en cerca de 20 mil personas.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que la entrega de calentadores solares refleja el compromiso de cuidar el medio ambiente con el uso de energías limpias y sostenibles, además de contribuir al bienestar familiar con agua caliente en los hogares.

“Con estos calentadores, el ahorro económico está garantizado. Son equipos de la mejor calidad, que además cuidan el medio ambiente. Les invito a seguir promoviendo este programa, porque cuando hay participación ciudadana, el apoyo se valora mucho más. Gracias por su confianza”, expresó.

Por su parte, Liliana Flores Rodríguez, regidora del PAN y presidenta de la Comisión de Salud Pública, Asistencia y Desarrollo Social, explicó que este programa gestionado por la Congregación Mariana Trinitaria ha llegado a diversas familias de Irapuato con una inversión mínima.

“Este es un programa que con la suma de esfuerzos, y gracias al respaldo de nuestra presidenta municipal Lorena Alfaro, cada día puede beneficiar a más familias. Tengan la seguridad de que seguiremos trabajando de la mano, con paso firme, para que nadie en nuestros barrios se quede atrás”, afirmó.

En representación de las familias beneficiarias, Alejandra Ramírez Escamilla, presidenta del comité del Barrio de San José, agradeció el apoyo a la economía familiar y el impacto positivo de estos calentadores.

“Estos apoyos son muy importantes porque benefician a muchas familias. Los productos que nos presenta el municipio tienen precios muy accesibles y son de gran calidad, muy por debajo de lo que costarían en otros lugares. Hoy varias familias resultamos beneficiadas y estamos muy agradecidas”, compartió.