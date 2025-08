Entregan calentadores solares a 280 familias en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Para que nadie se quede atrás, autoridades municipales, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, hicieron entrega de calentadores solares a 280 familias.

Estos apoyos subsidiados se han otorgado durante la pasada y la presente Administración Municipal, llevando beneficios no solo en calentadores solares, también en cemento, mortero y electrodomésticos.

Lorena Alfaro García, presidenta de Irapuato, señaló que el compromiso del Gobierno Municipal es generar oportunidades para todas y todos, y que este programa ha sido uno de los que más beneficios ha llevado a todos los rincones de la ciudad.

“Nos esforzamos mucho desde la Administración pasada, porque hay zonas de nuestra ciudad con mucho rezago. Siempre he dicho que vamos con paso firme, porque no queremos que nadie se quede atrás, y no queremos que eso se quede solo en un discurso, sino que se transforme en hechos”, manifestó.

Angélica Noemí Elías Torres, vecina del Barrio de San Cayetano, agradeció el apoyo, ya que les ayudará a ahorrar y, además, es benéfico para el medio ambiente.

“Nos va a beneficiar sobre todo en el ahorro de gas. Ya no vamos a tener que usar el calentador convencional, ahora es solar, y vamos a tener ese beneficio de estar más cómodos a cualquier hora”, destacó.

En esta ocasión, el apoyo fue entregado a vecinos de la zona urbana y a comerciantes, en la Plaza del Comercio Popular, El Cantador y Zapote del Milagro.

Estas acciones buscan fortalecer a las familias y facilitarles la adquisición de productos de calidad a precios accesibles, como parte del eje de atención ‘Tu Economía Local’, incluido en el Programa de Gobierno Municipal.